Pārstāstīt visu sarunu ar Irbi būs lieki, vienkārši ej un noskaties, ja neesi redzējis. Īsumā – viņai ir ļoti spēcīgi viedokļi par to, ko tad īsti dievs grib un kā mums saskaņā ar viņa iegribām būtu jādzīvo. Lieliski. Man ar to nav problēmu. Ja dievs man atnāk un pasaka, ka, "rau, Kristap, tev nebūs veci kā sievu mīlēt, citādi elle un Indija (un Indija tāpēc, ka tur vispār kaut kādi sešroku ziloņdievi)", tad es par to varbūt padomātu. Taču problēmas man sākas ar cilvēkiem, kas uzskata, ka tiešām, tiešām zina vienīgo īsto patiesību par to, kas ir dievs un ko tas grib.