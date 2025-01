Liene Voroņenko: Ar ko patiesībā riskējam, nespējot jēgpilni investēt ES fondu līdzekļus?

Sākotnēji plānotie 7 miljoni eiro bija paredzēti konkrētu problēmu risināšanai un mērķu sasniegšanai - jaunas pieejas ieviešanai, lai IT prasmes apgūtu arī tie cilvēki, kuri nevar piedalīties mācībās konkrētos laikos, piemēram, arī jaunās māmiņas, kuras vēlas mainīt savu profesionālo darbību. Ar šo summu bija jāsagatavo noteikts skaits jaunu IT speciālistu un jāizveido pašvadītu mācību pieejas risinājums, kas ļautu arī sniegt atbalstu mācību dalībniekiem, lai viņi ne tikai uzsāktu mācības, bet arī varētu veiksmīgi pabeigt un atrast darbu IT nozarē. Ja programmas realizēšana tiek novilcināta, kā tas ir šobrīd, pēdējā brīdī top formāli risinājumi. Būtībā tas nozīmē investēt projektos, kuru izstrādei nepietiks laika, tāpēc aizvien vairāk uzņēmumu un nevalstisko organizāciju zaudē motivāciju. Diemžēl smagnējais birokrātiskais process un nenoteiktība ar termiņiem, demotivē uzņēmējus. Šāda situācija vērojama daudzās fondu apguves programmās. Kad tiekam līdz brīdim, kad beidzot var pieteikt idejas, lielai daļai uzņēmēju pacietība ir beigusies, un beigās nereti piesakās vien tie, kuri ir gatavi iesniegt formālas un līdz galam neizstrādātas idejas. Pēc pāris gadiem brīnāmies, ka ekonomikas uzrāviens nav noticis.