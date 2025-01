Anna Litvina: Kāds ir augstākā līmeņa vadītājs Latvijā?

Ik gadu gan Latvijā, gan arī citās valstīs tiek publicēti ekonomiski vērtīgāko uzņēmumu un to patieso labuma guvēju reitingi. Lai arī mūsdienās arvien retāk vērtīgāko uzņēmumu operatīvo pārvaldību veic to īpašnieki, līdz šim publiski mazāk uzmanība ir pievērsta uzņēmumu vadītājiem jeb personām, kuru galvenais uzdevums ir nodrošināt uzņēmuma akcionāru un īpašnieku iecerēto finanšu un citu uzdevumu izpildi, kā arī rūpēties par pārvaldītā uzņēmuma atrašanos dažādo konkurences topu augšgalā. Ņemot vērā, ka mana profesionālā darbība vairāk nekā desmit gadu garumā ir saistīta ar Latvijas privāto un publisko kapitālsabiedrību valdes locekļu un vadītāju atlasi, kopā ar "Fontes Executive Search" komandu esam veikuši pētījumu par to, kādas personības iezīmes piemīt augstākā līmeņa vadītājiem Latvijā.