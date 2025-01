Oļegs Burovs: Mošeja nedrīkst apdraudēt rīdzinieku drošību

Pēdējās nedēļās sabiedrībā vērojamā diskusija par iespējamo mošejas būvniecību Rīgā nav sākusies no īstā gala. Ar kategorisku paziņojumu, ka Rīgā mošejas netiks būvētas, pirmais klajā nāca Rīgas šī brīža vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības. Diemžēl tas bija tīri politisks, pat provokatīvs paziņojums, kam tad nesekoja rūpīgāka analīze, ko mēs gribam aizliegt, kādā veidā un kāda mērķa labad?

Pirmkārt ir jāatzīst, ka ar to faktu vien, ka mošeja vai islāms mums personiski nepatīk, ir stipri par maz. Latvija ir laicīga valsts, Satversmē pastāv stingrs valsts un baznīcas nošķīrums, kā arī tiek garantēta reliģiskās pārliecības brīvība. Reliģisko organizāciju likums nosaka, ka Tieslietu ministrija (ar tiesībsargājošo institūciju palīdzību) uzrauga reliģisko organizāciju/draudžu darbu un pirms to reģistrēšanas vai aizliegšanas pārbauda to darbības mērķu un uzdevumu atbilstību normatīvajiem aktiem, kā arī to, vai reliģiskās organizācijas darbība (mācība) nevar apdraudēt cilvēka tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, valsts drošību, sabiedrības drošību vai kārtību, labklājību un tikumību. Pašvaldības nekontrolē reliģisko organizāciju darbību.