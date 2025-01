Jānis Dombrava: Kamēr Krievija ir iestrēgusi Ukrainā, tā zaudē citviet

Krievijas karš pret Ukrainu ir iestrēdzis. Dažbrīd mediji rada sensāciju ar skaļiem paziņojumiem, kas var radīt šķietamību, ka tūlīt Krievija okupēs visu Ukrainu vai Ukrainas armija tūlīt ieņems Kursku un pēc tam Maskavu. Realitāte ir tāda, ka karadarbība norisinās līdzīgi kā Pirmajā pasaules karā. Abas puses sekmīgi notur aizsardzības pozīcijas. Aizvadītā gada laikā Krievija ir spējusi ieņemt "niecīgu teritoriju" un vienlaikus pazaudēt daļu no savas teritorijas. Teritorijas izmaiņas ir niecīgas, kas neļauj nedz vienai, nedz otrai pusei gūt izšķirošus panākumus karadarbībā.

Notiek nodiluma karadarbība, kur abas puses zaudē cilvēkus, tehniku un infrastruktūru. Šobrīd ļoti daudz ir atkarīgs no valstu noturības un stabilitātes. Tomēr faktiskais karš notiek daudz plašāk. Krievijai jau kopš Aukstā kara laikiem ir ietekmes sfēras dažādos pasaules reģionos. Šajos reģionos Krievija zaudē, jo tai nav resursu, lai aizsargātu savas ietekmes sfēras.

Aizvadītajā gadā Krievijai izdevās ievest Ziemeļkoreju faktiskā karadarbībā pret Ukrainu. Lai gan tas ļauj Krievijas bruņotajiem spēkiem iegūt papildu karavīrus, šai rīcībai būs divas sekas. Pirmkārt, tas vairos to valstu atbalstu Ukrainai, kurām nav patikuši agresīvie Ziemeļkorejas diktatora izgājieni. Piemēram, Dienvidkorejas atbalsts Ukrainai pieaugs. Otrkārt, tas var ilgtermiņā novest pie iekšējām problēmām pašā Ziemeļkorejā. Viena lieta bija korejiešu cīņa Korejas pussalā par komunistisko valsti tūkstoš deviņi simti piecdesmitajos gados.

Cita lieta ir būt korejietim un cīnīties par Krievijas interesēm vairāk nekā 6000 kilometru attālumā no mājām. Viena lieta ir korejiešu pārliecība, ka tie cīnās par apspiesto strādnieku šķiru pret imperiālistiem, cita lieta ir cīnīties kopā ar krievu imperiālistiem, kam ir vēlme uzkundzēties ukraiņu zemei un tautai. Laiks rādīs, bet pieļauju, ka Ziemeļkorejas iesaiste karā var dot bumeranga efektu pašai Ziemeļkorejas vadībai.

No ģeopolitiskā viedokļa mums vislielākā interese ir par Baltkrieviju, jo Baltkrievijas atrašanās Krievijas ietekmes zonā rada lielus izaicinājumus Baltijas valstīm. Diemžēl 2021. gadā Lukašenko, lai saglabātu varu, ļāva Baltkrievijai kļūt par Krievijas marionešu valsti. Tomēr viss varēja būt citādi, jo Baltkrievijai šis ir nebijis iespēju laiks, kuru tā var izmantot vai palaist garām. Baltkrievi iepriekš varēja vēlēties atbrīvoties no Krievijas ietekmes un būt kopā ar rietumvalstīm, bet tolaik baltkrievi labi saprata, ka Krievija iesūtīs karaspēku un pārņems varu. Vienatnē viņiem nebūtu izredžu pretoties. Šobrīd viss ir citādi. Izmantojot aizņemtību ar karadarbību pret Ukrainu, baltkrieviem ir iespēja atbrīvoties no Kremļa ietekmes, bet vai ir griba?