Oļegs Jemeļjanovs: Kas gaidāms turpmāk jeb kas slēpjas aiz Trampa pārliecinošās uzvaras

Kāda nesen veikta aptauja liecina, ka Z paaudzes pārstāvji, lai būtu laimīgi, vēlas, lai viņiem būtu aktīvi vismaz 600 000 ASV dolāru apmērā (skat. 1. atsauci un 1. attēlu). Kā raksta žurnāls "Forbes", viens no galvenajiem faktoriem, kas nosaka šīs vēlmes, ir tas, ka "viņi ir sasnieguši pilngadību laikmetā, kad valda ekonomiskā nestabilitāte. Z paaudzes attīstības gadus ir būtiski ietekmējuši lieli ekonomiskie satricinājumi, tostarp Covid-19 pandēmija, pēdējo četru desmitgažu laikā augstākais inflācijas līmenis, liels studiju kredītu parādu slogs un sarežģīta tirgus situācija ar mājokļiem, kas daudziem amerikāņiem ir kļuvuši aizvien nepieejamāki. Šie faktori, visticamāk, ir ietekmējuši viņu vēlmes un priekšstatus par to, ko mūsdienu ekonomikā nozīmē būt finansiāli veiksmīgam" (skat. 2. atsauci).

Lielā ekonomiskā liksta un "harismātisko" līderu nākšana pie varas

Ja rodas jautājums, kāpēc attīstītajās valstīs arvien biežāk pie varas nāk populistiskie politiķi, vienkārši jāaplūko IKP uz vienu iedzīvotāju pieauguma tempi un vidējā valsts parāda attiecība pret IKP stagflācijas periodā no 1971. līdz 1982. gadam un pēdējā pandēmijas un postpandēmijas periodā no 2019. līdz 2023. gadam (skat. 3. attēlu).

Rietumi savās piegādes ķēdēs var mēģināt aizstāt Ķīnu ar Indiju un Dienvidaustrumāzijas valstīm. Tomēr to nav iespējams izdarīt uzreiz – pat tad, ja iegulda ievērojamus līdzekļus, – tā ir atšķirība starp reālo ekonomiku un finanšu sektoru. Otrkārt, nav garantijas, ka šīs valstis vienmēr sekos Rietumu ieteikumiem, kad tās būs uzkrājušas ražošanas pieredzi un finanšu resursus. Patiesībā Indija jau šobrīd piekopj ļoti pragmatisku politiku, atsakoties nostāties kādā no pusēm notiekošajā ģeopolitiskajā konfliktā.

Bakalaura līmeņa ekonomika un politika, kas slēpjas aiz Trampa iekšpolitikas un ārpolitikas

Nākotnes prognozēšana, pie varas esot populistiem

Praktiskās sekas individuālā līmenī

3. Iegādājies nelielu kriptovalūtu grozu, lai gūtu labumu no jaunu monetāro aktīvu parādīšanās. Pašreizējā monetārā politika, visticamāk, tiks turpināta. Tas nozīmē turpmāku bezseguma naudas jeb "papīra" naudas vērtības samazināšanos. Ieguldījumi kriptovalūtās ir ārkārtīgi riskanti. Tāpēc ieguldi nelielas summas, vienlaikus paturot prātā, ka cilvēki vairāk nožēlo to, ko nav izdarījuši, nekā to, ko ir izdarījuši.

1. "Gen Z’s Vision of Success? Nearly $ 600,000 a Year", Cara Michelle Smith, Salon, 2024. g. 5. decembris.

2. "Gen Z’s Benchmark for Financial Success Is a $ 600K Salary – Why the Disconnect?", Jack Kelly, Forbes, 2024. gada 12. decembris.