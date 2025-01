Viegli pamanīt, ka Latvija tuvojas tām Rietumu valstīm (ASV, Francija, Vācija, Lielbritānija, Itālija u. c.), kurās imigrācijas – gan legālās, gan nelegālās – tēma iegūst salīdzinoši lielu nozīmi politiskajās diskusijās. Pagaidām formulējumi visbiežāk ir žanrā "To taču ikdienā Rīgā uz ielas var redzēt!", tomēr citu valstu pieredze liecina, ka tieši sajūtās un iespaidos balstīti apgalvojumi nereti ir tie spēcīgākie. Tādēļ imigrācijas tēmu, kā saka, mēģināt paslaucīt zem tepiķa būtu aplami.

No šo argumentu kopuma raugoties, nav jēdzīgi palīdzēt ļaudīm no Indijas, kura dedzīgi importē Krievijas naftu – ja 2021. gadā tikai 2% no Indijas naftas importa bija Krievijas izcelsme, tad 2024. gada septiņos mēnešos šis īpatsvars bija sasniedzis gandrīz 40%. Eksperti rēķina, ka naftas no Krievijas pirkšana kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā ir ļāvusi Indijai ietaupīt vismaz 13 miljardus ASV dolāru.