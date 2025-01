Ivars Zariņš: Vai Latvija būs "OIK afēras" mantinieku ķīlniece?

Decembrī vidējā elektroenerģijas cena Baltijā/Latvijā bija vairāk nekā 90 eiro par megavatstundu, Zviedrijā (4. zonā, ar kuru Baltijai ir starpsavienojums) vidējā cena bija 60 eiro, savukārt Somijā (ar kuru mūs saista veseli 2 kabeļi, no kuriem jaudīgākais tagad ir pārrauts) – nepilni 39 eiro par megavatstundu. Šīs būtiskās cenu atšķirības ir saistītas ar to, kāds ir patēriņš un ģenerācijas portfelis katrā reģionā. Mūsu kaimiņi ir spējuši vairāk izmantot savu atjaunīgo energoresursu (AER) potenciālu. Mums šeit vēl daudz darāmā.

Kā nonācām ķīlniekos?

Turklāt vairāk nekā 5000 MW pieslēguma jaudas tika rezervēts, piesakot attīstīt "saules parkus". Zinātājam no malas tas radītu pamatotu izbrīnu un liktos pavisam dīvaini – ņemot vērā reālo patēriņa līmeni un to, ka pie "Sadales tīkla" jau ir pieslēgti vairāk nekā 600 MW saules ģenerācijas (mājsaimniecības un "mazie saules parki") un šī gada laikā sadales tīklam pieslēgtā saules ģenerācijas jauda jau pārsniegs sagaidāmo patēriņa slodzi saulainā laikā (600–800 MW). Tas ir, vēl nemaz nesākot realizēt šos pārvades tīklam pieteiktos "saules projektus"!

OIK afēras cienīga shēma

Shēma vienkārša – sākumā pasteigties aizņemt ierobežoto pieslēguma jaudu ar "saules parka" projektu, jo tam atšķirībā no "vēja parka" nav nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu (kas ir laikietilpīgs process). Pēc tam šo pieslēguma iespēju kā vērtīgu aktīvu ietirgot kādam reālam attīstītājam – pārshēmojot dokumentus tā, ka šī sev iegūtā pieslēguma ietvaros var attīstīt arī "vēja parku" (to tagad pieļauj MK noteikumi Nr. 821), jo saules un vēja ģenerācijas profili pārklājas nenozīmīgi, līdz ar to ar vienu un to pašu pieslēguma jaudu var itin labi apkalpot abus projektus vienlaicīgi – kā "hibrīdprojektu". Galu galā "saules parku" tad var arī vairs neuzbūvēt (ja tas vairs nav izdevīgi) un pasniegt to visu kā risinājumu efektīvākas pieslēguma jaudas izmantošanai – jo "saules parks" tīklu noslogo tikai par 10–12%, bet vēja parks apmēram trīs reizes vairāk!