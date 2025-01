"Cehs.lv": Tas ir "no sirds uz sauli", nevis "Sieg Heil", pamuļķi!

" Nē, tā ir tikai pacelta roka, paskaties uz šo grafiku – redzi? Tur pietrūkst pāris grādu, lai tas būtu nacistu sveiciens," aizstāvot Maska plivināšanos ar rokām, skaidro viņa aizstāvji. No mutes šķīstot putām pa labi un kreisi, tiek rādītas diagrammas, salīdzināti vēsturiskie attēli, būvēti 3D modeļi, un viss tikai tāpēc, lai noliegtu, ka Trampa inaugurācijā redzētais atgādina šo to no Vācijas vēstures tumšākajām atvilktnēm.

Taču uz kā rēķina? Atbilde, iespējams, slēpjas salidojumā, kas norisinās 20 gadus vēlāk. Uz to no K. Āla klases ieradās tikai trīs cilvēki. Viņš, Oskars un Ivars. Kristaps uz pasākumu ieradās savā "Tesla" elektroauto, Oskars atbrauca ar smalku BMW, bet Ivars atnāca ar kājām, jo neilgi pēc 9. klases absolvēšanas atrada darbu blakus skolai, kurā, starp citu, ziemas aukstajos mēnešos piehaltūrē kā kurinātāja asistents.

K. Āls bija priecīgs par šādu kompāniju, jo kā viens, tā otrs bija no klases sakarīgā gala. Varēja savulaik kopā i buceni pasist, i pasist "urļikus", kuri pēc stundām nāca pasist viņus pašus. Tāpat kopā varēja parēkt par matemātikas kontroldarbā iegūto trijnieku – "ar šādu attieksmi jūs nekur dzīvē netiksiet", skolotāja regulāri to mēdza visiem trim atgādināt. Patiesībā viņa to teica visai klasei, bet, tā kā visi trīs šī stāsta varoņi arī bija klases sastāvdaļa, tehniski sanāk, ka skolotāja to teica arī viņiem.