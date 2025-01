Jānis Ošlejs: "DeskTime" pievienotā vērtība

"DeskTime" ir rīks, kas ļauj tiešsaistē vērot un apkopot, kādu darbu veikšanai darbinieki tērē savu darba laiku. Citiem vārdiem sakot, tas ļauj veikt mērījumus, lai radītu iespēju pieņemt datos balstītus lēmumus par to, kā veicināt katra ministrijas darbinieka un visas iestādes kopējo produktivitāti un caurskatāmību, rodot iespēju tiešajam vadītājam novākt šķēršļus.

Caurskatāmība ļauj izprast iemeslus, kādēļ ir darbinieki, kas spēj darbus paveikt ātrāk par citiem, un ko no viņiem var mācīties. Tas ļauj darba devējiem un ņēmējiem kopdarboties – raitākam un labākam darbam.

Es atbalstu "DeskTime" ieviešanu valsts pārvaldē, taču jāsaprot, ka tas ir tikai viens no rīkiem, kas palīdz veicināt organizācijas efektivitāti un sakārtotākus iekšējos procesus. Šis rīks nesola un nevar risināt jautājumus par Ekonomikas ministrijas stratēģiskajiem lēmumiem. Tas neuzlabos ikdienas komunikāciju vadītāju un padoto starpā. "DeskTime" nav paredzēts darbinieka individuālo mērķu noteikšanai un nevadīs izaugsmes pārrunas.

Mana vadītāja pieredze arī māca, ka ir ļoti svarīgi, kā ievieš šādus produktus. Darbiniekiem nesaredzot jēgu no aplikācijas, viņi sabotēs ieviešanu. "DeskTime" varēs sekmīgi ieviest tikai tad, ja būs laba ministrijas vadības komunikācija ar darba ņēmējiem par to, kā šis rīks tiks izmantots uzlabojumiem un kāds labums no "DeskTime" būs ierēdņiem.