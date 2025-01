Andris Bite: Kurss valsts kapitālisma virzienā apdraud mūsu konkurētspēju un labklājību

Pēdējā pusgada laikā Latvija soli pa solim iet valsts kapitālisma virzienā, kas nozīmē lielāku valsts iejaukšanos uzņēmējdarbībā, kropļojot konkurenci, padarot mūsu ekonomiku neefektīvāku un vājinot mūsu konkurētspēju. Latvija ir slavena ar "Latvijas Finiera" un "Stiga RM" saplāksni, "Elko" IT produktiem, "Primekss" betonu, "Printify/Printful" digitālo druku un daudziem citiem sekmīgi eksportējošiem uzņēmumiem. Tie visi ir privātās iniciatīvas izsapņoti un veidoti. To vidū nav neviens valsts uzņēmums! Kāpēc valsts pārvaldes līmenī Latvijā joprojām mēģinām jaukties uzņēmējdarbībā, kas faktiski bremzē valsts attīstību un mazina labklājību?

Deklarācijas par Evikas Siliņas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 30. punktā teikts: "Turpināsim attīstīt ar Baltijas valstīm konkurētspējīgu kapitāla tirgu. Lai attālinātu publisko personu kapitālsabiedrības no politiskās ietekmes un piesaistītu investīcijām nepieciešamo kapitālu, mazākuma akciju daļu no tirgus orientētām publisko personu kapitālsabiedrībām kotēsim biržā, kā arī ieviesīsim labas pārvaldības principus un mazināsim ierēdniecības pārstāvību amatos kapitālsabiedrībās." Kapitāla tirgus attīstības nepieciešamība bija minēta arī Krišjāņa Kariņa valdības deklarācijā, dažādas valdības par to ir runājušas plaši un nepārtraukti gan šīs Saeimas sasaukumā, gan iepriekšējos. Diemžēl valdības nedara neko, lai piesaistītu privāto kapitālu valsts kapitāla sabiedrībām un sekmētu kapitāla tirgu. Pat pretēji, – valsts kā akcionārs pārkāpj labas korporatīvās pārvaldības principus un dodas valsts kapitālisma virzienā.