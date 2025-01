Juris Kaža: "Finegans", Latvijas Banka un kārtējais politiskais balagāns

"In again, off again,out again, in again, down again, up again Finnegan." Tāds īru skaitāmais pantiņš, aptuveni tulkojot: iekšā, ārā, lejā, augšā, atkal lejā Finegans. Latviski ar rīmēšanos nepadodas, īpaši, ja Finegana vietā ir Kazāks, respektīvi, Mārtiņš Kazāks, kas ir, nav, ir, augšā, lejā, atkal augšā un atkal lejā, un atkal augšā Latvijas Bankas prezidenta amata kandidātu sarakstā.