Maija Āboliņa: Sirds sāp par manas paaudzes nolaidību bērnu izglītošanā

Ko iekļaujoša izglītība dod sabiedrībai? No vienas puses, mūsu nav daudz. Un demogrāfijas rādītāji liecina, ka mūsu kļūst arvien mazāk. Tādēļ Latvijas sabiedrībai svarīgāk nekā jebkad ir darīt visu, lai katru bērnu mācību snieguma un nākotnes darba produktivitātes, patstāvības un kritiskās domāšanas, kā arī pilsoniskās līdzdalības un lojalitātes ziņā aizvestu pēc iespējas tālāk. No otras puses, iekļaujoša izglītība ir cieņpilnas, empātiskas un saliedētas sabiedrības atslēga. Ne velti latviešiem ir sakāmvārds, ka ķēde ir tik stipra, cik stiprs ir tās vājākais posms.

Varam iedomāties savus klasesbiedrus laikā, kad paši gājām skolā. Katrā klasē bija daži "teicamnieki", daži "nesekmīgie" un "pārējie", turklāt šīs lomas tika iedalīties jau agri un parasti bija ļoti noturīgas – līdz pat izlaidumam. Iekļaujošā izglītība to vairs nepieļauj. Skolotājam ir jādomā, ar kādām metodēm panākt, lai iesaistās un saprot visi bērni, jāvērtē katra skolēna attīstība dinamikā, mērķtiecīgi jāplāno darbs un jāpielāgo metodes, lai katra bērna sniegums atkal un atkal uzlabotos. Bērniem ar kādām grūtībām tas nozīmē atbalstu to pārvarēšanā, bērniem bez acīmredzamām grūtībām – atbalstu jaunos izaicinājumos, bet bērniem ar augstu sniegumu – mērķtiecīgu atbalstu talanta attīstībā. Bērni nekonkurē viens ar otru, bet paši ar sevi. Savukārt kolektīvā bērni ar savu dažādību viens otru papildina.

Vispirms iekļaujoša izglītība prasa aktīvu, uz rezultātu vērstu rīcību un arī atbildību no skolotāja. Protams, tas ir grūtāk, nekā līdz ar zvanu ienākt klasē, norunāt klases priekšā mācību vielu, kā tas darīts jau daudzus gadus, un līdz ar zvanu aizvērt klases durvis. Tas prasa arī atbildību no skolas kā komandas, kas atbalsta kolēģus darba plānošanā un labāko risinājumu meklēšanā.

Būtiski arī, ka sabiedrība neuzticas izglītības politikas veidotājiem kā nozares profesionāļiem. Proti, neuzticas, ka viņi labāk zinās, kā attīstīt izglītības sistēmu. Izglītība ir politizēta, un tās attīstība ir atkarīga no politiskā cikla. Tādējādi gan no skolotājiem, gan no vecākiem izskan aicinājums: "Apturiet pārmaiņas, mēs gribam pa vecam!" It kā varētu apturēt pulksteni, piecērtot kāju pie grīdas.