Uģis Mitrevics: Bērni – uzturlīdzekļu sistēmas ķīlnieki

Valstiskā līmenī bērnu tiesību aizsardzība un sabiedrībā esošās nevienlīdzības mazināšana tiek pasniegtas kā valsts prioritātes. Šie problēmjautājumi bieži tiek demonstrēti kā ģimenes politikas veidošanas stūrakmeņi. Taču īstenība bieži vien nesaskan ar skaļajiem lozungiem. Proti, spilgts piemērs tam, ka vārdi krasi atšķiras no realitātes, ir minimālo uzturlīdzekļu sistēma. To iztirzājot, rodas pamatotas bažas, vai valsts dara pietiekami, lai rūpētos par bērniem, kuriem viens no vecākiem nepilda savu pienākumu nodrošināt viņu uzturēšanu?