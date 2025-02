Āris Jansons: Palestīna nav pārdošanā, Tramps domā citādi

Februāri Tramps sāka ar "neparastāko ASV miera iniciatīvu Tuvo Austrumu vēsturē", kā viņa plānu nosauca CNN. Miljardiera "revolucionārais" priekšlikums – Gazas joslas kontroli pārņemt Vašingtonai, sacelt viesnīcas un pārbūvēt to par kūrortu, un palestīniešu iedzīvotājus (vismaz uz laiku) pārvietot uz kaimiņvalstīm. Cenšoties vērtēt neitrāli, no vienas puses, šī ierosme izskatās pēc neierasta mēģinājuma šķetināt vienu no pasaules visgrūtāk risināmajām problēmām. No otras puses, šis priekšlikums ietver draudīgus nodomus – ledainu vienaldzību pret palestīniešu tiesībām un etnisko tīrīšanu.