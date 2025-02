Jānis Garisons: Pirms krītam panikā, būtu labi vairāk uzmanības pievērst detaļām

Jaunievēlētā prezidenta Trampa paziņojums par notikušo telefonsarunu ar Krievijas diktatoru Putinu lielā mērā ir radījis lielu uztraukumu. Protams, nevar noliegt, ka ārēji tas ļoti sāk atgādināt 1938. gadu un bēdīgi slaveno Minhenes vienošanos, kas aizsāka Eiropas dalīšanu un beidzās ar Otro pasaules karu. Viennozīmīgi, tas veids, kādā vakar tika pasniegta informācija par Ukrainu, rada bažas par vienošanos starp ASV un Krieviju aiz Ukrainas muguras. Taču varbūt, pirms krītam panikā, būtu labi vairāk uzmanības pievērst detaļām un paanalizēt iespējamo notikumu attīstību, jo skaidrs, ka, neskatoties uz to, ka prezidents Tramps jau ieskicēja iespējamās darbības, mēs nezinām visas detaļas un notikumu attīstība var būt dažāda.

Neaizmirsīsim, ka Putina pēdējās desmitgades lielākais sapnis ir bijis sadalīt Eiropu pēc Jaltas konferences parauga, tādēļ diez vai viņš laidīs garām šādu iespēju, kad beidzot tiksies ar ASV prezidentu. Krievijas reakcija uz Trampa paziņojumiem liecina, ka atšķirībā no ASV visi Krievijas sapņi būs likti galdā pēc maksimālās programmas.

Vienlaicīgi – varbūt viss nav tik bezcerīgi. Domāju, ka ir daudzi apstākļi, kas var ļaut izvairīties no sliktākajiem scenārijiem. Pirmkārt, mēs īsti nezinām, ciktāl jaunā ASV administrācija ir gatava piekāpties Krievijai un vai vienā brīdī Krievijas pārspīlētās prasības neizraisīs pretēju ASV reakciju. Lai kā Tramps gribētu pielīgt mieru, neveiksmīga piekāpšanās Krievijai būs pielīdzināma ASV spēku izvešanai no Afganistānas un nekādi neliecinās par ASV varenumu. Lai arī izskanējušais pieteikums par miera sarunām ir bijis pietiekami dīvains, nevajadzētu pilnībā izslēgt, ka ASV var izvirzīt ultimātus arī Krievijai, un prezidents Tramps var būt neparedzams.

Tāpat arī jāsaprot, ka bez nacionālās aizsardzības industrijas attīstīšanas visi šie aizsardzības tēriņi nav ilgtspējīgi, jo mēs vienkārši sagrausim savas valsts ekonomiku, pumpējot visu šo finansējumu ārpus valsts. Un te mums nav jāsūkstās par nespēju laicīgi kaut ko izdarīt. Vācija no 1935. līdz 1940. gadam bija spējīga trīskāršot militārā ekipējuma ražošanas jaudas un no 500 000 karavīru izveidot 1 500 000 lielu Vērmahtu. Tas viss tikai piecu gadu laikā. Bet mēs, tostarp Eiropā, pie esošajām tehnoloģijām neesam spējīgi sasniegt pat mazu daļu no šiem tempiem.