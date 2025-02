Krišjānis Kariņš: Laiks mobilizēties

Kopš Otrā pasaules kara beigām līdz pat šodienai ASV uzturējušas starptautisku sistēmu, kura ir balstīta uz likuma varu. Pateicoties šai sistēmai, mazas valstis, tādas kā Latvija, var pastāvēt, jo līdz šim par to drošību ir gādājušas ASV caur NATO aliansi. Taču ASV rīcība pēdējā mēneša laikā liecina par to, ka tās radikāli pārskata savu lomu pasaulē un vairs nav gatavas vienpersoniski garantēt Eiropas valstu drošību. Tās vēlas veltīt savus resursus, lai stātos pretim Ķīnas straujajai militārajai izaugsmei, un uzskata, ka turīgajai Eiropai būtu jāuzņemas daudz lielāka loma savas drošības garantēšanā. Eiropa tam šobrīd vēl nav gatava. Latvijas drošībai un pastāvēšanai šis ir lielākais izaicinājums, kopš atguvām savu neatkarību.

Kamēr ASV meklē, kā samazināt savas saistības Eiropā, Krievija ar pilnu jaudu cenšas atgūt savu impēriju, jau trešo gadu brutāli karojot Ukrainā. Tā šobrīd veltī ap 1/3 no valsts budžeta "drošības" vajadzībām, kas kopumā tiek lēsts starp 6% un 8% no IKP. Ienākumus tā gūst no naftas un gāzes eksporta, veiksmīgi apejot sankcijas. Kā zinām, Krievijas teritoriālajām ambīcijām nav definētu robežu. Tās agresija apdraud visu Eiropu.