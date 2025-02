Elīna Egle: Jāapvieno zināšanas stratēģiski nozīmīgu objektu aizsardzībai

Mūsdienu tehnoloģiju straujā attīstība rada arvien jaunus apdraudējumus kritiskajai infrastruktūrai, un Latvijai jāaizsargā stratēģiski svarīgie objekti ne tikai no bezpilota gaisa sistēmām, bet arī no citām modernām autonomām sistēmām. Drošība ostās, lidostās, energoapgādes centros un citos stratēģiskos objektos ir valsts drošības stūrakmens. Mēs nedrīkstam kavēties pieņemt lēmumus un koordinēti rīkoties, jo tehnoloģijas attīstās straujāk nekā jebkad agrāk.

Nesankcionētu vai ļaunprātīgu bezpilota lidaparātu lidojumu radīto draudu novēršana sastāv no trim galvenajiem uzdevumiem – gaisa telpas novērošana, iespējamo draudu atklāšana un atpazīšana; sekošana atklātajiem mērķiem ar pietiekamu precizitāti, lai iedarbotos uz tiem; lēmuma pieņemšana un droša mērķu neitralizācija. Šo uzdevumu realizācija prioritāšu secībā ir jānodrošina un atbildība jāsadala: kritiskās infrastruktūras objektos un to tiešā tuvumā, teritorijās, kurās koncentrēti šie objekti vai ir augsts iedzīvotāju u. c. sekundāro mērķu blīvums, un visā valsts teritorijā un Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā Baltijas jūrā, kā arī robežu tuvumā.