Vai Tramps palīdzēs Putinam uzvarēt Ukrainā? Atbildēt var Pekinā

Šķita, ka cīņā pret Krieviju aiz Ukrainas stāv visas pasaules demokrātijas un to sabiedrotie. Taču neviens nepievērsa uzmanību būtiskākajam – militārā palīdzība Ukrainai bija un joprojām ir tikai brīvprātīga iniciatīva.

Bez aizsardzības aliansēm

Šajos dokumentos daudz runāts par partnerību dažādās jomās – no ieroču piegādēm līdz demokrātisko institūciju attīstībai Ukrainā. Taču britu parlamenta vietnē publicētajā skaidrojumā īpaši uzsvērts, ka līgumos nav iekļauts savstarpējās aizsardzības pienākums, kas būtu līdzvērtīgs NATO Piektajam pantam.

Kopš 1994. gada, kad tika parakstīts Budapeštas memorands, Ukraina nav noslēgusi nevienu aizsardzības līgumu ar nevienu Rietumu valsti. Līdz šim nevienai valstij nav saistošu pienākumu pret to. Faktiski jebkura militārā palīdzība Ukrainai ir atkarīga no NATO valstu vēlētāju un parlamentu lēmumiem, kuru nostāja var strauji mainīties atkarībā no iekšpolitiskās situācijas.