Alīna Kirillova, Guna Bīlande: Malkas krāsns, naži no mājām – Latvijas realitāte skolu ēdināšanā

Atbildi "ne vienmēr" izvēlējās 29,1% respondentu, bet "reti" – 27,2%. To, ka maltītes nekad nav garšīgas pauda 8,15% bērnu. Interesanti, ka šajā pašā aptaujā skolēni 61,6% gadījumu norāda, ka viņiem ir svarīgs skolas maltītes izskats pretstatā 20,4%, kuriem tas nešķiet nozīmīgs. Ko no tā varam secināt – bērni ēd arī ar acīm, tādējādi maltītei jābūt ēstgribu veicinošai, lai viņi vēlētos nogaršot piedāvāto ēdienu.

Pērn Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs visos reģionos organizēja divu dienu skolu pavāru apmācības, padziļināti skaidrojot veselīga uztura būtiskumu. Taču sarunās ar pavāriem atklājās pat neticamais – kādas lauku skolas pavārīte atklāja, ka vēl arvien gatavo skolēnu maltītes, izmantojot malkas krāsni! Vai mūsu gadsimtā tas ir normāli? Taču viņa no visas sirds cenšas, lai bērni būtu paēduši un saņemtu pilnvērtīgu uzturu. Citas pavāres uz skolu nes savus nažus, lai varētu strādāt, jo skolā tādu vienkārši nav.

Viena no galvenajām problēmām slēpjas tajā, kā vecāki ēdina savus bērnus mājās. Mēdz būt gadījumi, kad pēc nogurdinošas darba dienas ne mammām, ne tētiem nav iedvesmas gatavot trīs kārtu maltītes, jo vienkāršāk uzsildīt kādus pusfabrikātus vai pasūtīt "fast food", kas satur daudz sāls vai cukura, padarot ēdienu "garšīgāku".

Bieži vien problēma ir tāda, ka skolās pasniegtais ēdiens ir citādāks nekā bērni pieraduši ēst mājās vai ikdienā. Pirmkārt, svarīgi bērnam skolā pagaršot piedāvāto ēdienu, kā arī to vajadzētu darīt atkārtoti, lai bērnam būtu iespēja nogaršot dažādus ēdienus un pieņemt apzinātu lēmumu par to, vai viņš vēlas turpināt ēst skolā. Arī Zemkopības ministrijas pētījumā noskaidrots, ka lielākā daļa skolēnu (73,6%) vēlētos, lai būtu iespēja pašiem izvēlēties ēdienu skolas maltītēs no vairākām piedāvātajām opcijām. Šie dati saskan arī ar LDUSA novērojumiem.