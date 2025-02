Artis Pabriks: Putina–Trampa pakts 2025?

Šeit atmiņā nāk arī kāda no daudzām iespaidīgajām ASV prezidenta Ronalda Reigana runām, kurā viņš kritizē tos, kuri maldu vai personīgā labuma dēļ liek tautām aiz dzelzs priekškara atteikties no sava brīvības sapņa tikai tāpēc, ka paši ir gatavi slēgt vienošanos ar apspiedējiem. Reigana vārdi pirms vairākiem desmitiem gadu par to, ka "miers ir kapitulācija un atteikšanās no brīvības tirānijas priekšā", šodien ir aktuālāki nekā jebkad agrāk.