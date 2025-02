"Daugavas Vanagi": Kategoriski nosodām "Nekā personīga" paustos viedokļus

TV3 raidījumā "Nekā personīga" (16.02.2025.) apšaubīta Viļa Januma (pirmā DV priekšnieka) personība, turklāt, Valsts drošības dienesta ieskatā, leģionāru vairodziņš - sarkanbaltsarkana emblēma, kur uz baltās svītras rakstīts - Latvija, esot nacisma simbols. Tādēļ to nedrīkstot attēlot uz statujas postamenta. Kategoriski iebilstam abiem šiem apgalvojumiem.

Vācu okupācijas laikā V. Janums strādāja Iekšlietu ģenerāldirekcijā, kur viņš strādāja nevis nacistiskās Vācijas labā, bet gan, riskējot ar savu dzīvību, slepeni darīja visu, lai pasargātu latviešu karavīrus no visļaunākā likteņa. V. Janums, pirmkārt, slepus no vācu okupācijas varas iestādēm brauca pie latviešu vienībām, kas pilnībā bija pakļautas vācu patvaļai, lai izvērtētu situāciju un attiecīgi rīkotos.

Otrkārt, viņš kā militārais padomdevējs darbojās Latvijas Centrālajā padomē, par ko, ja tas būtu atklāts, arī draudēja nāvessods. Tikai it kā sadarbojoties ar vācu okupācijas iestādēm plkv. V. Janums varēja veikt šo darbu Latvijas labā. Tas nebūtu iespējams, ja viņa tur nebūtu bijis.

Savukārt, runājot par laiku leģionā, plkv. V. Janums bija pretvāciski noskaņots, veiksmīgs un drosmīgs kara vadonis, kurš saudzēja savus karavīrus un izveda savus dēlus, kā viņš sauca savā pakļautībā dienošos vīrus, no desmit ielenkumiem. Tostarp tieši viņš pēdējā varonīgajā pārgajienā ap Berlīni no padošanās padomju pusei - tātad izsūtījuma vai nāves - izglāba 824 savu vīru. Arī par to kā par dezertēšanu viņam draudēja nošaušana.