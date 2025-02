Māris Kučinskis: Attālinātais darbs jeb spēja neizliet ūdeni no vannas ar visu bērnu

Covid-19 epidēmijas laikā daudzi Latvijas darbspējīgie iedzīvotāji, pildot valsts epidemiologu, valdošo politiķu un arī savu darba devēju norādījumus, ņēma padusē datorus un pārcēlās strādāt no ikdienā ierastajiem birojiem uz savām mājām, nereti darba vajadzībām pielāgojot, piemēram, virtuvi. Epidēmija beigusies, premjera uzsaukumi "Draugi, nav labi!" vairs nav dzirdami, un par tā dēvētajām mājsēdēm neviens pat neieminas jau aptuveni trīs gadus, taču daudzi strādājošie darbā birojā tā arī nav atgriezušies. Visu šo mājsēžu un attālinātā darba epopeju atmiņā atsauca nesenie valsts amatpersonu teju skarbie paziņojumi, ka valsts pārvaldē darbam klātienē jābūt normai...

Vispirms jau jāteic – tas, ka ar šādiem paziņojumiem klajā nāk augstas valsts amatpersonas, pirmkārt liecina par to, ka kārtības nav viņu pašu pakļautības iestādēs. Jāņem vērā, ka Latvijā nav nekādu likumu vai cita veida normatīvu, kas regulētu, vai darbiniekam ir jāstrādā, atrodoties birojā, vai arī mājās, – to nosaka tikai katrs konkrētais darba devējs neatkarīgi no tā, vai runa ir par ministriju, tās pakļautības iestādi, pašvaldības struktūrvienību vai uzņēmumu.