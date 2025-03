Egils Levits: Pamazām kļūst redzamas Krievijas tribunāla aprises

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā 2022. gada februārī ir smagākais starptautisko tiesību noziegums kopš Otrā pasaules kara. Tas akūti apdraud globālo miera un drošības sistēmu. Šī sistēma, kuras pamatā ir Apvienoto Nāciju Statūti, aizliedz agresiju pret citu valsti. Līdz šim vienīgais šāds pilna mēroga agresijas precedents bija Kuveita, kuru 1991. gadā okupēja un anektēja Irāka, taču starptautiska koalīcija tā saucamajā Līča karā pret Irāku to atkaroja un atjaunoja tās neatkarību.

Īsi pēc Krievijas pilna mēroga kara sākuma ¾ pasaules valstu šo agresiju nosodīja. Piemēram, 2022. gada 2. martā ANO Ģenerālā asambleja pieņēma rezolūciju, kurā nosodīja šo Krievijas iebrukumu un kvalificēja to kā ANO Statūtu pārkāpumu. 141 valsts atbalstīja šo rezolūciju, 35 valstis (kurās Krievijai ir zināma ietekme) atturējās, bet 5 valstis balsoja pret (Krievija un tās ciešākie sabiedrotie – Baltkrievija, Ziemeļkoreja, Sīrija un Eritreja).

Tas ir gana plašs, lai arī ne gluži vienbalsīgs politiskais nosodījums. Tomēr politisks nosodījums vēl nenozīmē tiesisku nosodījumu, kurš kļūtu par starptautisko tiesību elementu. Tādu var dot tikai tiesas (tribunāla) spriedums, kurš ir pieņemts saskaņā ar taisnīgas tiesas procesa principiem. Politisks vērtējums to neatsver.

Tas ir ļoti būtiski Krievijas agresīvā kara gadījumā. Ir ļoti labi, ka ANO un lielākā daļa pasaules valstu ir politiski nosodījušas šo agresiju. Taču ar to nepietiek, lai šī Krievijas "prakse" agri vai vēlu nesāktu vājināt agresijas aizliegumu starptautiskajās tiesībās. Jāņem arī vērā, ka Krievijas ietekme starptautiskajā arēnā pēdējā laikā lēni palielinās, bet Rietumu – samazinās. Starptautiskas tiesas spriedums, kas sniedz šī kara tiesisku vērtējumu, var stiprināt agresijas aizliegumu starptautiskajās tiesībās un mazināt agresijas "normalizācijas" risku. Protams, arī atbildīgo amatpersonu rīcības izvērtēšana un sodīšana (kaut arī aizmuguriski) ir viens no šī plašā agresijas tiesiskā izvērtējuma elementiem.

Uzreiz jāsaka, Krievijas agresijas uzsākšana pret Ukrainu neietilpst Starptautiskās Krimināltiesas jurisdikcijā. Taču tā var izmeklēt šajā karā pastrādātos noziegumus pret cilvēci un kara noziegumus. Tā to arī dara. Tādēļ 2023. gada 17. martā tā pret Putinu izdeva aresta orderi. Tas ir saistošs visām 125 valstīm, kas ir ratificējušas šīs tiesas statūtus. Tas ievērojami ierobežo Putina starptautiskās ceļošanas iespējas, jo valstīm, kas uzņem Putinu, tagad ir dilemma – vai nu uzņemt Putinu, vai pārkāpt starptautisko tiesību normas.

Jau drīz pēc Krievijas iebrukuma starptautiskajā sabiedrībā sākās diskusijas par to, vai šādā gadījumā nebūtu jādibina īpašs tribunāls, jo agresijas kara sākšana pēc būtības ir vissmagākais starptautiskais noziegums, kas ir pamats sekojošajiem kara noziegumiem, noziegumiem pret cilvēci un citiem smagiem starptautiskiem noziegumiem.

Latvija ir viena no galvenajām šīs diskusijas iniciatorēm un veicinātājām. Jau 2022. gada aprīlī šāda tribunāla izveidi prasīja Eiropas Padomes Parlamentārā asambleja; šādu prasību atbalstīja arī Eiropas Savienība un vēlāk arī G7 valstis (t.i., lielās rietumvalstis – ASV, Kanāda, Vācija, Lielbritānija, Francija, Itālija un Japāna).

Īpašu tribunālu izveidošana ir starptautiska prakse kopš 1945. gada Nirnbergas tribunāla. Tam 1946. gadā sekoja Tokijas tribunāls, pēc ilgākas pauzes – 1993. gadā izveidotais Dienvidslāvijas tribunāls, tad Ruandas tribunāls 1994. gadā. Katram no šiem tribunāliem ir savi noteikumi, tie nav veidoti pēc vienas shēmas, bet tiem ir tas pats mērķis – stiprināt starptautiskās tiesības un sodīt starptautiskos noziedzniekus.

2023. gadā tās valstis, kuras atbalsta tribunāla iniciatīvu, izveidoja neformālu grupu vēstnieku un ekspertu līmenī, tā saucamo CORE grupu, kas meklē iespējas un risinājumus, kā šo iniciatīvu varētu īstenot. Patlaban CORE grupā darbojas apmēram 40 valstis, tas ir, nepilna ¼ no pasaules valstīm. Tās ir galvenokārt, bet ne tikai, rietumvalstis, ieskaitot arī visas G7 valstis.

Lai gan, kā sākumā minēju, apmēram ¾ pasaules valstu politiski nosodīja Krievijas agresiju, lielākā daļa no tām nav gatavas spert nākamo it kā loģisko soli – izveidot īpašo tribunālu.

Tam ir dažādi iemesli – Krievijas tiešā un netiešā ietekme, daudzu t.s. Globālo dienvidu valstu slēptāka vai atklātāka pretrietumnieciska nostāja (ko uztur dzīvu aizvainojums par koloniālismu), pragmatiski apsvērumi, ka no Krievijas var dabūt ko vairāk nekā no Rietumiem u. tml. Daudzi t.s. Globālo dienvidu valstu pārstāvji to arī uzskata par "lokālu" Rietumu un Krievijas konfliktu, kurā tie nevēlas iesaistīties.