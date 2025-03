Maira Dzelzkalēja-Burmistre: Kājas amputācija nav risinājums, ja problēma meklējama galvā!

"Latvijas ražotāji un lauksaimnieki ir mūsu ekonomikas mugurkauls," – kādā no saviem paziņojumiem uzsvēris ekonomikas ministrs Viktors Valainis, un es patiesi priecājos par to, ka viens no mūsu valdības vīriem to ir publiski definējis. Jā, Latvijas lauksaimnieki ir ne tikai ekonomikas, bet arī valsts drošības mugurkauls. Tāpēc man ir prieks, ka pēdējā gada laikā tiek pievērsta uzmanība un diskutēts, kāpēc Latvijā audzēts un ražots produkts mazumtirdzniecības tīklos ir dārgāks nekā importa. Vienlaikus vēlos vērst uzmanību riskam, ka politiska populisma "piešprices" dēļ atsevišķi šīs problēmas risinājumi var beigties ar strupceļu mazumtirdzniecības tīklu un zemnieku sadarbībā.