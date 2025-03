Mārtiņš Mežinskis, Māris Zavadskis: Pret nogānīšanu valsts neaizsargā cilvēkus juridiskas personas statusā

Mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju vidē tā ir nopietna visas sabiedrības problēma. Neskaitāmi piemēri pierāda, ka sākotnējā skeptiskā neticība vakcīnām COVID pandēmijas laikā ir nevis mazinājusies vai izzudusi līdz ar pandēmiju, bet gluži pretēji – pāraugusi agresīvā nomelnošanas un psiholoģiska terora kultā, no kura reti kurš ir pasargāts. Diemžēl indivīds, kuru vajā un nomelno par to, ka viņš vienkārši pilda savus darba pienākumus, ir neaizsargāts pret šo gānīšanu tad, ja uzbrūk par pienākumiem šī indivīda darbavietā. Bez jebkāda iemesla de facto cieš konkrēts cilvēks par to, kas viņš ir, bet diemžēl cieš juridiskas personas statusā, tāpēc ir neaizsargāts pret šādu nomelnošanu.