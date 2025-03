Māris Graudiņš: Vai "plāns B" tagad ir "plāns A"?

Reālisms un ilūzijas

Viņa aprēķini ir elementāri. Vara lielā mērā izriet no iedzīvotāju skaita, no IKP un no sauszemes bruņoto spēku lieluma. Viņa "ofensīvā reālisma" teorija atgādināja – kopš 1648. gada Vestfālenes līguma, kad nodibināja valstu suverenitātes sistēmu, valstis ir tiekušās uz arvien lielāku ekspansiju. Tās nekad nevar būt pārliecinātas, vai to sāncenši netiecas uz vēl lielāku ekspansiju, kas var apdraudēt viņu pašu drošību.