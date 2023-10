Lai ikvienam pacientam ES būtu pieejamas viņam vispiemērotākās zāles, Eiropā ir jāveido inovāciju attīstībai pievilcīgs tirgus, savukārt Latvijā ir pakāpeniski jāpalielina valsts finansējums zāļu kompensācijai.

Piedāvājums ir tik apjomīgs, ka to plānots izskatīt aptuveni piecus gadus. Komisija piedāvā, piemēram, vienkāršot tirdzniecības atļauju piešķiršanas procedūras, stimulēt salīdzināmu klīnisku datu ģenerēšanu, paātrināt un vienkāršot zāļu zinātnisko novērtēšanu un apstiprināšanu, kā arī reforma paredz jaunas prasības par zāļu trūkuma pārraudzību un jaunas vides prasības.

Eiropas Komisijas mērķi ir atbalstāmi, īpaši ņemot vērā to, ka ES līmenī farmācijas jomā būtiskas pārmaiņas nav notikušas aptuveni 20 gadus. Arī risinājumi sākotnēji izklausās pozitīvi, tomēr daži no tiem būtiski apdraud ES konkurētspēju farmācijas jomā, kas var novest arī pie mazākām iespējām Latvijas pacientu dalībai klīniskajos pētījumos un jaunāko, inovatīvo medikamentu pieejamībā.

Priekšlikumi paredz ierobežot intelektuālā īpašuma tiesības, mazinot zāļu ražotāju regulatīvās aizsardzības posmu no astoņiem uz sešiem gadiem, paredzot dažādus sarežģītus priekšnosacījumus, lai to varētu pagarināt. Lai gan EK uzskata, ka tas veicinās ģenērisko medikamentu ātrāku ienākšanu tirgū un attiecīgi arī zemākas cenas, reformā netiek pietiekami plaši analizēti iespējamie riski. Minētie priekšlikumi samazinās ES pētniecības un attīstības potenciālu farmācijas nozarē par aptuveni 25%.

Farmācijas nozare attīstās ļoti strauji, pacientiem kļūst pieejamas jaunas, ļoti efektīvas zāles, tai skaitā gēnu un šūnu terapijas. Jau šobrīd nozares panākumi pacientu veselības uzlabošanā ir ārkārtīgi lieli, pēdējā gadsimta laikā palielinot cilvēku dzīvildzi par aptuveni 30 gadiem. Vairākas slimības, piemēram, HIV/AIDS, mūsdienās vairs nav nāvējošas. Savukārt augstu asinsspiedienu un sirds slimības salīdzinoši vienkārši var kontrolēt ar holesterīna līmeni pazeminošiem medikamentiem. Dažus no vēža veidiem jau šodien var ne tikai kontrolēt, bet arī izārstēt pilnībā. Tomēr joprojām pastāv slimības, kuras turpina pētīt, lai atklātu efektīvus medikamentus nākotnē, piemēram, Alcheimera slimība, multiplā skleroze un daudzas retās slimības.

Lai gan nozare strauji attīstās, pacienti dažādās valstīs ir ļoti nevienlīdzīgā situācijā attiecībā uz inovatīvo, valsts kompensējamo medikamentu pieejamību. Pēdējo četru gadu laikā ES laisti tirgū 168 jauni medikamenti, Latvijā no tiem ir pieejami 32, kamēr Vācijā 147. Turklāt esam vienā no pēdējām vietām ne tikai medikamentu skaita, bet arī gaidīšanas laika ziņā. Latvijas pacienti saņem jaunās zāles vidēji 578 dienu laikā pēc to laišanas tirgū, savukārt Vācijā tās ir 128 dienas. Ir jāņem vērā, ka savlaicīga vispiemērotāko medikamentu lietošana ne tikai paildzina dzīvildzi un uzlabo dzīves kvalitāti, bet arī ietaupa stacionāra izmaksas, jo pacienti var ārstēties mājās.