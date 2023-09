Ikvienam, sākot no skolēna un beidzot ar senioru, bez digitālajām tehnoloģijām vairs neiztikt, un nākotnē to loma tikai augs. Tehnoloģijas nepārtraukti attīstās, un līdz ar to nemitīgi jāpilnveido arī iedzīvotāju digitālās prasmes. Gan indivīdiem, gan uzņēmumiem jāseko līdzi tehnoloģiju attīstībai, jo tas nodrošina konkurences priekšrocības ilgtermiņā. Jēgpilnas un efektīvas digitālās transformācijas pamatā ir cilvēku digitālās prasmes un zināšanas, un LIKTA mērķis ir arvien veicināt to pilnveidi.

Lai arī procesu automatizācija un digitalizācija ir kritiski svarīga uzņēmumu konkurētspējas veicināšanai, mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) segmentā joprojām ir nepietiekama izpratne par IT tehnoloģiju nozīmi un to, kādu ieguvumu dod mākoņdatošanas, lielo datu un mākslīgā intelekta risinājumu ieviešana uzņēmējdarbības ikdienas procesos. Izpratnes un arī zināšanu trūkums ir viens no galvenajiem faktoriem, kādēļ liela daļa MVU joprojām nav gatavi digitālā laikmeta izaicinājumiem un ir tik kūtri jauno tehnoloģiju ieviešanā. Tomēr tieši digitālā transformācija ir tā atslēga, kas ļauj ikvienam uzņēmumam palielināt efektivitāti un produktivitāti, kļūt konkurētspējīgākam un pelnīt vairāk. Lai pietuvotos Eiropas konkurētspējas līmenim un līdz ar to celtu arī visas sabiedrības dzīves līmeni, nepieciešams panākt, ka 2030. gadā 75% uzņēmēju izmantotu mākoņpakalpojumus, lielo datu pakalpojumus un mākslīgā intelekta sniegtās iespējas, bet 90% uzņēmumu digitālā intensitāte būtu vismaz pamatlīmenī. Lai veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu digitālo briedumu, LIKTA turpina izglītot uzņēmējus par IT risinājumiem, kas palīdz strādāt efektīvāk un būt konkurētspējīgākiem.