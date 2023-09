Laikā, kad karš noris Eiropā un ik pa laikam saņemam satraucošus signālus no agresorvalsts, likumsakarīgi tiek uzdoti jautājumi, cik gatavi dažādām krīzes situācijām ir Latvijas dienesti, institūcijas un iedzīvotāji. Finanšu sektors pastāvīgi, bet pēdējos gados it īpaši, darbības nepārtrauktībai un sistēmas darbības noturībai pievērš īpaši lielu uzmanību. Latvijas Banka un kredītiestādes ir gatavas dažādiem scenārijiem un arī krīzes situācijās nodrošinās klientu informācijas, līdzekļu un sniegto pakalpojumu drošību un pieejamību.

Kopumā krīzes situācijās finanšu pakalpojumus iespēju robežās sniegs visas Latvijas komercbankas. Savukārt kritiskos finanšu pakalpojumus nodrošinās kredītiestādes, kurās ir vislielākais Latvijas klientu skaits un mājsaimniecību noguldījumu apjoms: "Swedbank" AS, AS "SEB banka", AS "Citadele banka" un Luminor Bank AS Latvijas filiāle.