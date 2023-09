Ar ekstrēmu laikapstākļu uzskaitījumu Latvijā šogad varam veidot veselu sarakstu – pali ziemā, salnas pavasarī, sausums vasaras sākumā un sekojošas vētras rudens pusē. Un mēs neesam īpašs izņēmums, dažādu dabas katastrofu biežums un smagums katru gadu pieaug visā pasaulē – pēdējo 30 gadu laikā dabas katastrofu skaits pasaulē ir gandrīz trīskāršojies. Tam ir jābūt skaidram signālam arī Latvijā lūkoties uz ilgtermiņa risinājumiem, tai skaitā uz citās valstīs jau labi strādājošiem piemēriem. Viens no tādiem ir NatCat jeb dabas katastrofu fondi, kas ir pārdomāta, stratēģiska iespēja pārstāt maksāt par paredzamiem zaudējumiem no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Latvijā daudziem diemžēl no savām kļūdām nākas mācīties, ka apdrošināšana ir risku vadības veids, instruments, kā samazināt savus potenciālos finansiālos izdevumus vai zaudējumus. Vidēji Latvijā ir apdrošināti tikai 40% īpašumu, līdzīgai daļai automašīnu ir brīvprātīgā KASKO apdrošināšana. Vienkārši sakot, ja vētrā bija cietušas 10 mājas, tad 6 saimniekiem savi īpašumi būs jāatjauno pilnībā par savu naudu, un nekāds atbalsts no apdrošinātājiem nav iespējams.

Mēs skaidri redzam un zinām, ka apdrošināšanas tirgus izaugsmes potenciāls vēl ir liels, un to apstiprina klientu intereses pastiprināšanās pēc lielākiem negadījumiem. Piemēram, pēc postošiem ziemas un pavasara paliem palielinās interese par īpašuma apdrošināšanu, pēc krusas – arī par to, vai un ko automašīnām sedz KASKO polise, un vai plūdu un krusas nodarīto zaudējumu kompensācija ir iekļauta polises tvērumā.



Pat ja īpašums ir apdrošināts, reāls drauds atbilstošas atlīdzības saņemšanai ir zemapdrošināšana. Piemēram, ja mājas atjaunošanas vērtība ir 200 000 eiro, bet tā ir apdrošināta par 20 000 eiro. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja māja tiek izpostīta pilnībā, īpašnieks saņems tikai 20 000 eiro no apdrošinātāja, un ir skaidrs, ka par šo summu māju atjaunot nav iespējams. Arī atlīdzība par mazākiem bojājumiem būs proporcionāli mazāka, tikai 10% apjomā no nodarītās zaudējumu summas. Šāda situācija ir slimība, kas mums nāk līdz no padomju laikiem, kad īsta apdrošināšana, var teikt, gandrīz neeksistēja. Arī tagad īpašnieki naudas taupīšanas nolūkos meklē lētāku polisi un piekrīt zemākai īpašuma atjaunošanas vērtībai. Arī inflācija mums ir strauji kāpusi, un polisi nedrīkst vienkārši pagarināt ar pērnā un aizpērnā gada noteikumiem – noteiki izveidosies zemapdrošināšana.