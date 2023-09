Par aizliegumu iebraukt Baltijā ar Krievijas auto numuriem nelīmējās kopā, ka tas ir vien EK ieteikums un valstīm to jāievieš, kaut arī to paredz ES regula, kas ir tieši piemērojama. Pārbaudīsim.

Latvijas medijos, piemēram te , pagājušā nedēļā izskanēja šāda ziņa: "Eiropas Komisija 8.septembrī publicēja skaidrojumus par importu un preču ievešanu no Krievijas. Tajos teikts, ka ir aizliegts ievest personīgās automašīnas un personīgās mantas. Vēlāk Eiropas Komisija paziņoja, ka šim sarakstam ir konsultatīvs raksturs un ES valstīm individuāli jāizlemj, vai noteikt aizliegumus."

"Savienībā ir aizliegts tieši vai netieši pirkt, importēt vai nodot XXI pielikumā uzskaitītās preces, ja šo preču izcelsme ir Krievijā vai ja tās tiek eksportētas no Krievijas."

Pašā regulā septembrī nav bijušas nekādas izmaiņas. Pēdējie grozījumi stājās spēkā jūnijā un nākamie būs oktobrī, bet tie neskar iepriekš minēto pantu. Tādēļ vienīgais loģiskais skaidrojums paliek - EK kādā brīdī apķērās, ka šo ierobežojumu drīkst piemērot arī auto ievešanai uz laiku un paziņoja par to ES dalībvalstīm skaidrojošā formā. Baltija uz šādām ziņām noreaģēja visātrāk, bet aizliegums piemērojams visā ES.

Minētajos EK regulas skaidrojumos tieši 12.septembrī parādījās komentārs par auto ar Krievijas numuriem ievešanu. Tur EK apstiprina, ka aizliegums attiecas uz auto, t.sk. privātā lietošanā esošo (tūristu privātā manta). Starp citu, EK tur atsaucas uz jau esošu ES tiesu praksi - nepieciešamības gadījumā iespējams papētīt arī to. Auto iespējamās uzturēšanās ilgums Savienībā un muitas procedūras, saskaņā ar kurām auto ielaisti, arī nav būtiski.

Muitas statuss vs numura zīme

Starp citu, tehniski, muitas vajadzībām numura zīme nav noteicoša šo sankciju piemērošanai - svarīgs ir preču (auto) statuss - vai precei ir Krievijas izcelsmes statuss (tā ir ražota vai atmuitota Krievijā) vai tā tiek eksportēta no Krievijas. Vairumā gadījumu, gan, Krievijā izdota numura zīme arī nozīmē, ka auto ir atmuitots Krievijā.

Problēma ar regulas interpretācijām radās arī, saliekot kopā iepriekš minēto pantu ar citu, kas atļauj pārvietot personīgo mantu. Tieši par šo EK komentējusi, ka ES valstis drīkst lemt par cilvēku, kas ieceļo no Krievijas, personīgo mantu - kur novilkt saprāta robežu - vai Krievijā ražotas zobu pastas ievešana pakļaujas terminam 'transfer'. Tam, manuprāt, nav nepieciešams muitniekiem no galvas iekaļams preču saraksts. Vien nepieciešams veselais saprāts, kā to arī rekomendē EK. Tomēr, kā jau minēju, tūristu personīgās mantas ievešanas atļauja neattiecas uz personīgo auto.