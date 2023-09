Lasot pasaules mediju regulāros atreferējumus par Kremļa propagandas raidījumos izskanējušajām tēzēm, smadzenes teju vai pušu plēš divas pretrunīgas krievu identitātes. Bieži vien tās abas izskan viena aiz otras kārtējā demagoga monologos. Viena identitāte ir bravūrīgā. Varenā "ģeržava" jeb lielvara, kas gandrīz pirms gadsimta aizgāja līdz Berlīnei un ir gatava to atkārtot jebkurā brīdī. Ja vien sagribēs, aizies arī līdz Atlantijas okeānam un tur noskalos savus asiņainos zābakus, liks "ieraut asti starp kājām" britiem un amerikāņiem. Citiem vārdiem sakot, iekaros un pakļaus jebkuru valsti, ja vien vajadzēs.

Taču jau pēc pāris teikumiem varam saklausīt pavisam citu identitāti. Aizvainotā, apdraudētā un apspiestā Krievija. Zeme, kuru visi grib iekarot un pakļaut. Tauta, kas jau ir ļoti daudz cietusi un saskaras ar plašu rusofobiju, kuras cēlonis pašiem krieviem nu nekādi nav saprotams. Upuri, kuriem visi nodarījuši pāri, tādēļ viņiem šajā pasaulē pienākas īpaša attieksme, tiesības un privilēģijas. Piemēram, dzīvot citā zemē, neievērojot tās likumus, nemācoties valodu un ignorējot uzvedības normas. To ļoti labi varējām dzirdēt arī šovasar Krievijas pilsoņu gaudās, ka viņiem bija par maz ar 30 gadiem, lai iemācītos latviešu valodu, jo nebija labvēlīgu apstākļu.

Kas tad ir pamatā šai dīvainajai "diženās Krievzemes" dēlu un meitu upura filozofijai? Kā vienmēr, atbilde jāmeklē pagātnē. Tur mēs redzam sistemātiski izmantotu, teicami noslīpētu formulu, kā attaisnot ikvienu savu vardarbīgo rīcību. Gluži kā sadzīviskos konfliktos, kur agresors vaino upuri, ka tas viņu ir izprovocējis, ne tā paskatoties vai pasakot kādu netīkamu vārdu. Tieši šādu taktiku piekopj krievu tautības sētas huligāni, kuri ar noskatīto upuri uzstājīgi, agresīvi sarunājas, līdz tas zaudē modrību un pasaka kādu aizskarošu frāzi. Līdz ar to ir dota "likumīga" zaļā gaisma "sadot pa muti" par šādu izrunāšanos.

Valstiskā līmenī notiek tieši tas pats. Ja palasām Krievijas vēsturi, tad tur ir daudzi spilgti piemēri. Baltijā labi zināmais, uz iedzīvotāju ādas izjustais Ziemeļu karš krievu skatījumā bija aizstāvēšanās pret Zviedrijas karaļa Kārļa XII vadītās armijas iebrukumu 1708. gadā. Tikai viņi aizmirst piebilst, ka Krievija bija daļa no koalīcijas, vērstas pret zviedru, kas jau 1700. gadā uzbruka Rīgai un nākamos divus gadus Borisa Šeremetjeva vadībā postīja Vidzemi. Toreiz trimdā tika aizvesti visi Valkas un Alūksnes iedzīvotāji.

Arī Krimas karš ar Osmaņu impēriju 1853. gadā sākās nevis pēc turku un to sabiedroto uzbrukuma, bet pēc tam, kad krievi bija okupējuši osmaņu vasaļu zemes tagadējā Rumānijas teritorijā. Turki uz šo jūlijā notikušo iebrukumu ar oficiālu kara pieteikumu atbildēja tikai oktobrī, kad bija nodrošinājušies ar Francijas un Britu impērijas atbalstu. Par Otro pasaules karu te pat nav vērts runāt. Latvijā jau nu ikvienam zināms par 1939. gada 23. augusta paktu starp "sovjetiem" un nacistiem, kam sekoja Baltijas valstu okupācija, uzbrukums Somijai un Polijas sadalīšana. Kad divi plēsēji nolemj aprīšanas laikā pārdalīt laupījumu, glupi kādu no tiem uzskatīt par upuri.

Tomēr krieviem šis pozicionējums allaž bijis izdevīgs. Ar to izdevies apmuļķot gan atsevišķus ārvalstu līderus, gan pašu krievu tautu. Un, protams, turēt to paklausībā, pretī solot pasargāt no nemitīgajiem Rietumu tīkojumiem pēc krievu īpašuma. Un šī taktika darbojas.