Dzīvē dažādās jomās ienāk jaunās tehnoloģijas – vienās straujāk, citās lēnāk. Tomēr dzīve kopumā pēdējos gados, īpaši saziņas veidā, tās apjomā un ātrumā, nelīdzinās tai, kāda tā bija vēl šī gadsimta sākumā. Ja privātajā dzīvē teju ikviens ir izmantojis šo tehnoloģiju priekšrocības, tad, komunicējot ar valsti, indivīdam joprojām ir jāpārvar grūtības.

Kāds viegli pārvar šos saziņas šķēršļus, cits atmet ar roku un nemēģina pārvarēt barjeras. Diemžēl ir personu grupas, kurām, no vienas puses, tik un tā ir spiesta lieta sazināties ar valsti, no otras puses, tām ir lielas grūtības to darīt.