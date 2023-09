Karstākais jaunums šobrīd ir Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansētā programma uzņēmumu energoefektivitātei. Tā ir unikāla ar to, ka piedāvā kapitāla atlaides komponenti, kas pēc būtības ir dāvinājums – saņem ALTUM aizdevumu, īsteno projektu, sasniedz nosprausto CO2 ietaupījuma mērķi (kas tiek panākts ar konkrētiem energoefektivitātes pasākumiem vai atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanu) un nodzēs 30% no projekta izmaksām.

Pirmais piemērs. Kuģu tērauda un alumīnija detaļu ražotājs uzņēmums "Lanos" izveidoja saules elektrostaciju ar kopējo jaudu 160 kW. Projekta kopējais apjoms bija 151 tūkstotis eiro, no kuriem ALTUM aizdevums – 106 tūkstoši eiro. Pēc tam, kad tika sasniegti izvirzītie mērķi un no Sadales tīkla saņemta atļauja par saražotās enerģijas palaišanu tīklā, uzņēmums saņēma kapitāla atlaidi 45,4 tūkstošu eiro apjomā ar ko nodzēsta daļa ALTUM aizdevuma. Otrs piemērs. Saules elektrostaciju ar kopējo jaudu 44 kW izveidoja kokapstrādes nozares uzņēmums "AJG Plus". Kopējās projekta izmaksas bija 36 tūkstoši eiro, no kuriem ALTUM aizdevums bija nepilni 11 tūkstoši eiro. Pēc projekta pabeigšanas uzņēmums saņēma kapitāla atlaidi ALTUM aizdevuma dzēšanai 7,7 tūkstošu eiro apjomā.