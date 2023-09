Ievērojami uzlabojumi Latvijas iedzīvotāju sirds veselībā nebūs iespējami, neparedzot tam atbilstošu finansējumu. Respektablas starptautiskās organizācijas, tostarp OECD, ir pierādījušas – jo vairāk līdzekļu tiek ieguldīts veselības profilaksē, jo mazāka ir mirstība no profilaktiski novēršamajām SAS, piemēram, išēmiskās sirds slimības, aortas aneirismas, hipertensijas un cerebrovaskulārām slimībām. Savukārt ieguldījumi stacionārajā un ambulatorajā veselības aprūpē samazinās mirstības līmeni no medicīniski novēršamām SAS, piemēram, reimatiskām sirds slimībām un vēnu trombembolijas. Turklāt jādomā arī par finansējuma avotiem un jāmazina atkarība no ārējā finansējuma, tā vietā nodrošinot veselības sektoram stabilu un paredzamu valsts budžeta daļu.

Kā pierāda pētījumi, skrīningu un profilaktisko pārbaužu aptverē izšķirošs ir individuāls uzaicinājums, to apliecina arī ģimenes ārstu pieredze. Diemžēl ģimenes ārstu praksēs individuālai pieejai trūkst kapacitātes. Tādēļ vēl viena valsts apmaksāta ārstniecības persona, kas strādātu ar veselības veicināšanas, profilakses un skrīningu jautājumiem, primārajā aprūpē ir patiesa nepieciešamība, nevis greznība. Ņemot vērā to, cik lielā mērā sirds un asinsvadu veselība atkarīga no uztura paradumiem, sirds un asinsvadu veselības aprūpes komandā nepieciešams arī valsts apmaksāts uztura speciālists. Cilvēkresursu nodrošinājuma kontekstā satraucošs ir arī plānotais kardiologu skaita samazinājums, kaut gan jau šobrīd valstī kardiologu nepietiek. Un, protams, jārisina arī aprūpes organizatoriskās nepilnības, tostarp jau minētais elektronisko datubāžu trūkums un informācijas apmaiņa: mazattīstītie digitālie risinājumi apgrūtina ģimenes ārstu un kardiologu sadarbību un komunikāciju. Centralizēts kardioloģijas pacientu datu reģistrs, apkopojot informāciju gan no ģimenes ārstu praksēm, gan slimnīcām, ļautu jebkuram ārstam, kontaktējoties ar pacientu, uzreiz noskaidrot visu slimību vēsturi, iepriekšējos izmeklējumus un lietotās zāles. Bez "lielajiem datiem" un iespējas ātri piekļūt nosūtījumiem, izmeklējumiem un citai veselības informācijai mazināt kardiovaskulārās saslimšanas būs daudz grūtāk.