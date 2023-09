Pieaugot nepieciešamībai pēc personīgās mobilitātes, cilvēki nereti nonāk krustcelēs - iegādāties jaunu vai tomēr mazlietotu automašīnu? Un šajā brīdī būtisku lomu spēlē ne tikai finansiālā situācija, bet arī patērētāju izprante par mazlietoto auto tirgu un nozares reputācija. Piemēram, iegādājoties jaunu auto, pircējam nav šaubu par spēkrata stāvokli, tikmēr mazlietoto auto segmentā teju ikreiz māc bažas, kāpēc iepriekšējais īpašnieks no auto atteicies, vai tas ir nokļuvis avārijā, cietis plūdos u.tml. Ja paraugāmies uz lietoto auto tirgu pirms 5 un 10 gadiem, to lielākoties saistīja ar dažāda kaluma spēkratu tirdzniecību auto plačos un "no rokas rokā", taču aizvadīto gadu laikā šajā biznesā sevi spēcīgi pieteikuši arī auto dīleri. Kā šis faktors ir mainījis mazlietoto auto tirgus reputāciju?

Iemesli, kāpēc automašīnas nonāk otrreizējā tirgū, ir ļoti dažādi, tas var būt saistīts ar ģimenes paplašināšanos un nepieciešamību pēc lielāka personīgā transportlīdzekļa, dzīvesvietas maiņu, vēlmi pēc jaunāka auto ar modernāku aprīkojumu. Mūsu gadījumā auto visai bieži nonāk otrreizējā tirdzniecībā arī pēc operatīvā līzinga termiņa, piemēram, klients iegādājas jaunu auto uz 3 vai 5 gadiem un pēc tam to atgriež pie mums tirdzniecībā. Tajā pašā laikā nevar noliegt, ka tirgū nonāk arī auto, kuru tehniskais stāvoklis ir apšaubāms, un īpašnieks no tā gluži vienkārši vēlas atbrīvoties - mēs to dēvējam par "pelēko tirgu", kur negodprātīgi darbojas ne vien auto īpašnieki, bet arī tirgotāji.

"Pelēkais tirgus" turpina bremzēt lietoto auto tirgus izaugsmi un grauj tā reputāciju. Jā, tas savā ziņā veicina cilvēku vēlmi iegādāties pilnīgi jaunu auto pie dīleriem, tomēr ne visi to var atļauties. Tāpēc, augot pieprasījumam, šajā biznesa nišā startējuši arī dīleri, vienlaikus iesaistoties cīņā par lietotu auto tirgus reputācijas atjaunošanu. Kā tas notiek? Pirms dažiem gadiem nopirkt auto ar sagrozītiem odometra datiem un nezināmu vēsturi varēja ik uz stūra - gan no privātpersonām, gan negodprātīgiem uzņēmumiem. Šodien to maina fakts, ka pircēji ir daudz zinošāki, un, pirms auto iegādes, veic padziļinātu izpēti.

Sabiedrības zināšanu attīstībā būtiska nozīme ir bijusi ne vien digitālās pasaules attīstībai, piedāvājot plašu informāciju par automašīnām un dažādām lamatām, no kurām jāuzmanās, iegādājoties lietotus auto, bet arī dīleriem, kuri ir nevairījušies runāt par lietoto auto "pelēkā tirgus" ietekmi un riskiem, kā arī aktīvi stāstījuši par faktoriem, kas jāņem vērā, pērkot lietotu spēkratu.

Dīleru mērķis ir pārdot automašīnu, kas kalpos ilgtermiņā, un, lai to nodrošinātu, pirms auto nonāk otrreizējā tirgū, tam tiek nomainītas nepieciešamās rezerves daļas, izmantojot oriģinālos ražojumus. Nemaz nerunājot par rūpīgu auto tehnisko apskati, pārbaudot to atbilstību 130 kritērijiem, pirms tā nonāk otrreizējā pārdošanā. Lai gan Latvijā auto entuziastu, kuri par savu automašīnu rūpējas ar cieņu, netrūkst, mūsu dīleros pārdošanā nonāk mazlietotas automašīnas arī no citām Eiropas valstīm, piemēram, Vācijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Igaunijas, Lietuvas, Luksemburgas un Beļģijas. Lieti piebilst, ka automašīnas, par kuru vēsturi nav informācijas, tirdzniecībā pie "Moller Auto" nenonāk vispār.

Kopumā pastiprināta uzmanība auto tehniskajam stāvoklim ir dīleru prakse, ko novērtē arī patērētāji. Un tieši šis apstāklis ir viens no tiem, kas pagājušo gadu laikā ir palīdzējis kāpināt mazlietotu un lietotu auto tirgus reputāciju, kā arī pircēju uzticēšanos.

To, ka cilvēku lojalitāte aug, apstiprina arī "Moller Auto" pārdošanas apjomi mazlietoto auto segmentā, piemēram, šī gada pirmajos piecos mēnešos pārdots par 55% vairāk mazlietotu automašīnu, nekā identiskā periodā pērn. Arī auto īpašnieki arvien vairāk uzticas dīleru darbam šajā biznesā un savus spēkratus arvien biežāk izvēlas nodot tālākai tirdzniecībai tieši pie dīleriem. Jāuzsver, ka esam arī viens no retajiem dīleriem Latvijā, kas piedāvā lietoto auto garantiju, tādā veido pircējiem apliecinot savu sortimentā esošo auto tehniskā stāvokļa caurspīdīgumu. Tā šogad no janvāra līdz jūlijam, salīdzinot ar identisku periodu pērn, par 51% auga otrreizējā tirdzniecībā nonākušo auto skaits "Moller Auto" dīleros.

Vēl viens svarīgs aspekts, kas licis atdzīvoties lietoto auto tirgus reputācijai, ir tā dēvētais "word of mouth" jeb cilvēku dalīšanās ar atsauksmēm mutiskā formā. Novērojumi liecina, ka, iegādājoties mazlietotu automašīnu, pircēji pievērš uzmanību auto vecumam, tā iepriekšējo īpašnieku skaitam, nobraukumam, vispārējam tehniskajam stāvoklim un tam, vai auto atrisina individuālās vajadzības. Daudz faktoru, ko apsvērt. Līdz ar to nereti pircēju lēmumu par auto iegādi ietekmē citu atsauksmes. Un ne vienmēr runa ir par automašīnu, arī atsauksme par dīleri, kam var uzticēties, bieži vien palīdz pieņemt lēmumu. Arī starptautiskie pētījumi apstiprina līdzīgu tendenci – kā norādīts 2023. gadā veiktā pētījumā "Capital One Car Buying Outlook", pērkot auto pie dīlera, 88% respondentu svarīgs faktors ir uzticēšanās.

Šobrīd nekas neliecina, ka lietotu auto tirgus piedzīvos stagnāciju vai lejupslīdi. Cilvēki turpinās investēt personīgajā mobilitātē, kas ieņēmusi svarīgu lomu iedzīvotāju ikdienā. Lai cik neticami tas varētu šķist, tieši lietotu auto tirdzniecībai ir lielākais potenciāls strauji digitalizēties. Jau šobrīd redzam, ka pircēji aktīvi pērk lietotas automašīnas internetā, dīleru centros iegriežoties vien teju 2 reizes, lai dotos testa braucienā un sakārotu dokumentāciju. Arī tas ir nozares reputācijas kāpuma un dīleru caurspīdības nopelns. Vienlaikus jāatzīst, ka "pelēkais tirgus" nav izzudis, un paies vēl gadi līdz tā ietekme manāmi samazināsies, dabiski izskaužot apšaubāmu auto tirdzniecību.

