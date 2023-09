K. Ālam katru reizi saraucas piere, kad kārtējais intelektuālis ar viegli paceltu snīpi norūc: "Es lasu tikai ārzemju ziņas, vietējos medijus es nepatērēju." Ja? Vai laika prognozei, Latvijas sporta notikumiem un vietējiem notikumiem politikā tu seko starptautiskajos medijos? Vai prognozi, kura rajona automašīnas nākamās iznīcinās lielgraudu krusa, tu meklēji "Bloomberg"? Tev kaut kā ir viedoklis par Gunāru Kūtri kā Saeimas spīkera kandidātu, bet vienlaikus es neatminos CNN sižetu par to. Būsim godīgi, "The New York Times" lietotne tavā telefonā ir tikai tāpēc, lai to uzliktu uz sākumlapas, kamēr tava meklēšanas vēsture patiesībā ir pilna ar visa veida didrihsonēm.