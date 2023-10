Publiskajā telpā daudz tiek stāstīts par to, kādu labumu valsts uzņēmumu pārdošana (pilnīga vai daļēja), izmantojot biržas starpniecību, dos finanšu industrijai – kā atdzīvosies birža, kā pieaugs kapitāla tirgus utt. Bet tikpat kā nemaz netiek analizēts, kāds labums no tā būs Latvijas tautsaimniecībai, Latvijas sabiedrībai. Jo sevišķi ilgtermiņā, ne tikai šobrīd. Un gandrīz nemaz netiek pieminēti iespējamie riski un tas, kā tie tiks vadīti, lai nepaliktu pie "sasistas siles".

Līdzīga situācija veidojas ar valsts uzņēmumu privatizāciju (to akciju pārdošanu biržā). Tā ir izdevīga iespēja finanšu industrijai, arī pašreizējai varai – lai, pārdodot sabiedrības īpašumu, varētu no sabiedrības slēpt varas radīto caurumu valsts budžetā un savas līdzšinējās valdīšanas sekas.

Piemēram, tas pats daudz cietušais (un, šķiet, pamatoti apšaubāmi pārvaldītais) "airBaltic", kura darbības dēļ visa Latvijas sabiedrība nu ir uzņēmusies vairāku simtu miljonu eiro parādsaistības, – ne jau tāpat vien, bez jēgas tas tika darīts. Tāpēc būtu pareizi sākumā to visu izvērtēt un tad spriest, ko tālāk ar to visu darīt, nevis steigt to nomest uz kāda cita pleciem, cerot, ka tas turpinās to visu nest. Bet rezultātā var sanākt pavisam citādi!