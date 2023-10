Nereti ir dzirdēts arguments, ka Latvijas sabiedrība nav pietiekami attīstīta un nemācēs izmantot dažādus e-rīkus. Bieži vien investīcijas e-pakalpojumos tiek atliktas, jo tos uztver kā "greznuma lietu", ko izmanto tikai neliela daļa sabiedrības un absolūti lielākā sabiedrības daļa nav gatavi e-pakalpojumus izmantot digitālā veidā.

Lai labāk izprastu Latvijas sabiedrības gatavību izmantot dažāda veida valsts un pašvaldību e-pakalpojumus, sadarbībā ar pētījumu firmu "Norstat" veicām Latvijas iedzīvotāju aptauju. Tajā piedalījās 500 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 16 gadiem. Arī aptaujas dati apliecināja, ka Latvijas iedzīvotāji ir gatavi dažādu e-pakalpojumu izmantošanai, jo tikai 7% no aptaujātajiem atzina, ka pēdējā gada laikā nav izmantojuši nekādus valsts vai pašvaldību e-pakalpojumus. 23% jeb gandrīz katrs ceturtais atzina, ka e-pakalpojumus izmanto regulāri, bet vēl 38% atzina, ka lieto tos dažas reizes gadā.

Pētījums pierādīja interesantu faktu – aktīvākie e-pakalpojumu lietotāji ir tieši iedzīvotāji vecumā no 45 līdz 55 gadiem – šajā vecuma grupā regulāri e-pakalpojumus lieto 25%, bet dažas reizes gadā tos izmanto vēl 44%. Ar šo pētījumu tiek kliedēts mīts, ka e-pakalpojumus izmanto tikai gados jauni cilvēki, kuri jau no bērnudārza ir iemācījušies apieties ar datoriem un viedierīcēm. Dati rāda, ka e-pakalpojumus galvenokārt lieto tad, ja ir nepieciešams ko nokārtot, un jauniešiem bieži vien ir mazāk darīšanu ar valsts vai pašvaldības iestādēm, līdz ar to e-pakalpojumus tie izmanto retāk.