Jau 1931. gadā amerikāņu rakstnieks un vēsturnieks Džeimss Truslovs Adamss savā darbā definēja jēdzienu "amerikāņu sapnis". Pēc viņa teorijas ikviena indivīda dzīvei vajadzētu būt labākai, bagātākai un pilnīgākai atbilstoši katra spējām vai sasniegumiem, neatkarīgi no sociālās klases vai dzimšanas apstākļiem. Gadiem ejot šis jēdziens transformējies (turklāt paguvis "iedzīvoties" arī kā sociālisma galvenais bauslis!) un ticis pat apšaubīts, tomēr savu renesansi piedzīvojis pēdējās desmitgadēs, līdz ar finanšu jomas uzplaukumu un aizvien lielāka skaita iedzīvotāju labklājības līmeņa pieaugumu.

Tā šodien par "amerikāņu sapni" sauc tādu dzīves filozofiju, kad biznesa aktīvos ieguldītie līdzekļi nodrošina tādu dzīvesveidu, kad nav jāstrādā algots darbs, savukārt pārtikušai dzīvei pietiek no procentiem un dividendēm. Credit Suisse Global Wealth Report 2023 apkopotā informācija liecina, ka tieši Amerikā dzīvo visvairāk jeb aptuveni 38,2% pasaules miljonāru, par ko jāpateicas akciju tirgus izaugsmei, ko izraisīja ekonomiskā stabilitāte un nodokļu samazināšana. Tātad, varam secināt, ka "amerikāņu sapnis" eksistē!

Taču Latvija ar savu īso brīvvalsts pieredzi, piedzīvojot gan ekonomikas krīzi, gan vairāku banku bankrotu, vēl arvien cīnās ar tā saukto "vidējo ienākumu slazdu", kad it kā vidējā alga turpina augt, taču palielinājums nav pietiekams pret inflācijas rādītājiem, no kā izriet – pelnām vairāk, bet ikdienas izmaksas "apēd" papildu iegūtos līdzekļus. Ko darīt? Pastāv vairāki risinājumi.

Pirmkārt, svarīgi veidot uzkrājumus. Eksperti izpētījuši, ka "no rokas mutē" dzīvo aptuveni 33,2% Latvijas iedzīvotāju, neveidojot nekādu drošības spilvenu, liecina finanšu tehnoloģiju uzņēmuma "IPF Digital" veiktā aptauja. Šāda pieeja ir saprotama jaunībā, kad tikai tikko uzsāktas darba gaitas, taču tā nevar darboties ilgstoši, jo jāparedz visdažādākās dzīves situācijas, piemēram, darba zaudēšana, ilgstoša slimība, nelaimes gadījumi utt. Pārējie iedzīvotāji veic uzkrājumus, no kā varam secināt, ka daļai no sabiedrības būtu iespēja naudu nevis turēt bankas kontā vai "zeķē", bet gan ieguldīt. Taču svarīgākais ir izvērtēt visus plusus un mīnusus, ko pašreizējais tirgus piedāvā.

Viena no iespējām ir izvietot savus noguldījumus depozītā. Komercbanku piedāvātās likmes ir vidēji 3,5%, kas nozīmē, ka, piemēram, noguldot 2000 eiro uz diviem gadiem, summa, ko klients beigās saņems, būs par 140 eiro lielāka, apliekot to arī ar iedzīvotāju ienākuma nodokli 20% apjomā, līdz ar to kopā tiks izmaksāti 2112 eiro. Šāda pieeja noteikti ir labāka nekā vienkārši turēt naudu kontā, taču inflācija "noēdīs" kopējo ieguvumu, ja situācija tuvākajā laikā nemainīsies.

Vēl viens variants ir krājobligācijas. Kā izteicies finanšu ministrs Arvils Ašeradens, tad šogad plānots pārdot krājobligācijas iedzīvotājiem apmēram par pusmiljardu eiro. Dati liecina, ka, lai to panāktu, gada pēdējos mēnešos tiks piesaistīti vairāk nekā 300 miljoni eiro, ņemot vērā to, ka populārākajā gada termiņā likme sākusi lēni lejupvērstu tendenci un tā daudz lielākā mērā nekā iepriekš izlīdzinājusies ar komercbanku depozītu likmi. Tātad – arī šis instruments ir labs, taču jārēķinās ar samērā nelielu ieguvumu.

Tiem, kuriem ir pietiekamas zināšanas un laiks sekot līdzi saviem ieguldījumiem, piemērots ir akciju tirgus. Saskaņā ar pērn veiktu SKDS pētījumu, 18% Latvijas iedzīvotāju ar uzkrājumiem iegulda biržās kotētos vērtspapīros. Savukārt nule "Citadele banka" un "Norstat" veiktais pētījums atklāj, ka starp Baltijas valstīm Latvijā ir visvairāk iedzīvotāju ar brīviem līdzekļiem investīciju veikšanai. Baltijas valstīs šāds ieguldījuma veids pēdējā laikā piedzīvo arvien lielāku popularitāti, jo aktivitāte biržā ir lielāka nekā iepriekš, tāpēc investori var gūt samērā labu peļņu. Taču jāatceras, ka veiktās investīcijas prasīs uzmanību, jo jebkādas izmaiņas uzņēmumu darbībās, var radīt svārstības, ko jāizvērtē, lai neciestu zaudējumus un laikus mainītu savu pieeju darījumiem, izprotot, kad iegādātās akcijas ir jāpārdod, bet kad jāpērk.

Un tad vēl ir Latvijas tirgum samērā jauns ieguldījumu veids jeb pūļa finansējuma platformas. Tās visbiežāk izmanto, lai "palaistu" projektu vai piesaistītu līdzekļus uzņēmuma tālākai attīstībai. Šai pieejai ir vairāki plusi. Pirmkārt, minimālās ieguldījuma summas visbiežāk ir ļoti demokrātiskas, kur par investoru iespējams kļūt sākot jau ar 100 eiro. Otrkārt, tiek atlasīti projekti ar potenciālu dividenžu izmaksai un reālistiskiem exit scenārijiem.

Treškārt, ieguldīšanas noformēšana ir ļoti ērta, izmantojot īpaši izveidotas platformas. Protams, ikvienam, kurš izvēlas pūļa finansējuma modeli, ieteicams uzmanīgi izpētīt katru no projektiem, kā arī pašas platformas īpašniekus un komandu, lai pārliecinātos par tās uzticamību, piemēram, vai platforma ir licenzēta, kā tas ir "CrowdedHero" gadījumā. Interesanti, ka pētījumā, kas veikts Vācijā, noskaidrots, ka pūļa investori visbiežāk ir vīrieši vecumā ap 35 gadiem, kuri ir precējušies un kuriem ir bērni. Šādu cilvēku Vācijā vien pavisam ir 16,3 miljoni (!), kas nozīmē, ka pat konservatīvie vācieši atzīst šo ieguldījumu veidu par ērtu un izdevīgu. Ar ko atšķiras pūļa finansējuma investors no optimista? Pēc pieredzes varu teikt, ka pirmais reāli iegulda tur, kur var "izcelt" naudu.

Lai kāds arī būtu katra individuālais lēmums, svarīgi ir apzināt savas iespējas un riskus. Veiktās iedzīvotāju aptaujas liecina, ka gandrīz puse Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka viņu zināšanas par finanšu pakalpojumiem un produktiem ir pietiekamas, taču pārējie atzīst, ka finanšu pratība varētu būt labāka. Šī prasme ir ļoti svarīga, jo dod cilvēkiem iespēju pieņemt pārdomātus lēmumus un saprātīgi pārvaldīt sev pieejamos līdzekļus. Pieņemot to, ka trīs ceturtdaļām iedzīvotāju ir izveidoti kaut vai nelieli uzkrājumi, aicinu optimizēt savu pieeju esošo līdzekļu ieguldīšanai, lai nebeidzamā inflācija, kas no divciparu skaitļa pērn pašreiz nedaudz nokritusies, "nenoēd" naudas vērtību, bet gan to vairo.

Personīgi es ļoti vēlētos, lai amerikāņu sapni varētu pārvērst par latviešu sapni, kas veicinātu gan valsts ekonomikas izaugsmi kopumā, gan arī katra indivīda personīgo labklājību. Ko darīt? Meklēt, kur ieguldīt gudri!

