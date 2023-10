Latvijas mediju telpā parādījušās nu jau vairākas "atmaskojošas" publikācijas, kuras vieno kāds atslēgas vārds – Pegazs, precīzāk – ļaunatūra "Pegasus", kuru kā spiegprogramatūru izmanto vairākas autoritāras valstis.

Atgadījums Latvijā, kur Kremļa opozīcijas medija pārstāvji un viņu aizstāvji ziņo par "valsts mēroga spiegošanu", kopumā raisa pārdomas – kāds bija notikuma vēstījums un visu norišu mērķis? Ko tieši "Meduza" vadītāja Gaļina Timčenko ar atbalstītājiem vēlējās pateikt dažādām kopienām un sabiedrībai, dažādiem mediju lietotājiem dažādās valstīs un mediju patērētajiem dažādu valodu telpās? Vai tiešām diskreditēt valstis, kuras sniegušas atbalstu Krievijas tā sauktajiem neatkarīgajiem medijiem? Interneta pētnieku "Access Now" publikācijā, starp citu, neiztiek arī bez references uz Latvijas lēmumu pārtraukt mūsu valsts teritorijā Dožģ (TV Rain) translācijas, saucot to par nesamērīgu soli.

Dīvaini redzēt, kā tiek vērptas apsūdzošas sazvērestības, izplatītas puspatiesības, veikti minējumi, radot priekšstatu par "zvērīgajām" Eiropas (un NATO alianses) valstīm, kas vajā un izspiego Krievijas žurnālistus. Šāds diskurss un vēstījumi, kas saka – galvenās aizdomās turamās varētu būt Eiropas Savienības dalībvalstis, kas izmanto Pegasus , visupirms Igaunija, Vācija vai Latvija (kā to apgalvo interneta tiesībsargi "Access Now"), ir ļoti ērti un palīdzoši agresīvās Kremļa Krievijas īstenotajai ārpolitikai.

Lai gan "Meduza" Rīgā darbojas jau krietni sen, kurš gan uzņemtos apgalvot, ka Kremlis vien 2023. gadā būtu devis direktīvu "pieskatīt" opozicionāri? Versija par iespējamu Krievijas atbildību faktiski netiek analizēta. Lai gan "Meduza" piesaistīto neatkarīgo ekspertu vērtējumā ir akcentēts, ka šāda iespēja pastāv, proti – "uzbrukumu varētu būt organizējusi Krievija" (Access Now documents first-time use of Pegasus against Russian journalist), tomēr galvenais dezinformācijas vilnis, kuru izplata Krievijas neatkarīgie mediji un Latvijas NVO, kas tos atbalsta, ir vērsts tieši pret Latvijas institūcijām.