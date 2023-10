"Kāds man kā Latvijas iedzīvotajam būs ieguvums no šī pētījuma?" šādu jautājumu par kādu valsts finansētu pētījumu filozofijā 4. oktobrī notikušajā Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē uzdeva deputāts, iepriekš vairāku skolu direktors Česlavs Batņa (AS), tādējādi iezīmējot vairākas problēmas, no kurām es vēlos izcelt divas, pirmkārt, valsts finansētu pētījumu projektu nespēja sabiedrībai skaidrot un pamatot savu darbu, un, otrkārt, sabiedrības locekļu vēlme trivializēt un sensacionalizēt parādības, par kurām tiem trūkst izpratnes.