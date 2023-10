"Uzņēmums vai nu aug, vai stagnē un grimst," stāsta pasniedzējs ar nopietnu vaigu lekcijā ekonomiku apgūt gribošajiem pirmkursniekiem. Visi skatieni pavērsti pret viņu. Klusums. Doma nu iemājo studentu galvās. Daudzi no viņiem jau strādā algotu darbu, vēl daudzi domā, kur strādās, bet vairāki no kursa kļūs par uzņēmējiem. Bet kādiem? Kādi viņi būs kā cilvēki savā uzņēmējdarbībā? Vai viņi saglabās cilvēcību?

Pirms pārsimt gadiem atklājumu un tehnoloģiju attīstības izraisītā industriālā revolūcija ieviesa būtiskas pārmaiņas uzņēmējdarbībā. Arī tagad straujā tehnoloģiju attīstība ir ietekmējusi teju ikvienu mūsu sabiedrības šķautni. Arī to, kā darbojas uzņēmējdarbība, kas ir labākā prakse tajā, ko mēs no tās sagaidām kā klienti. Jau sen pagājis laiks, kad nopietns uzņēmums varēja nedomāt par korporatīvo sociālo atbildību, atbildību pret sabiedrību, pat pret valsti un, protams, klientu.

Piemēri neveiksmīgai tehnoloģiju ieviešanai efektivitātes vārdā nav tālu jāmeklē. Daudzi noteikti ir dzirdējuši par tiešsaistes tirdzniecības platformu "eBay", kurā privātpersonas un uzņēmumi var pārdot savu preci, bieži vien izsoles veidā. Un te arī konkrēts gadījums. Potenciālais platformas klients reģistrējas, izvieto pārdošanai savu preci, bet, ak vai, jau pēc neilga brīža viņa konts tiek slēgts uz mūžu. Kamēr klientam tas izraisa pārdzīvojuma un sašutuma sajūtu, dažādas cilvēciskas emocijas, no uzņēmuma puses tiek iedarbināts automātisks, bezpersonisks process bez detalizēta skaidrojuma no kāda reāla darbinieka. Palicis tikai uzraksts "jūsu konts mums rada apdraudējumu". Vai šāda situācija vairo uzņēmuma klientu skaitu, raisa uzticību, rada ticību, ka uzņēmums vēlas uzturēt labas attiecības ar klientiem? Visticamāk, ka ne.

Ļoti ticams, ka, veicot pirmreizējo reģistrāciju "Bolt" lietotnē, arī tad, ja pēc pāris stundām jau jānokļūst lidostā, lietotne paziņos, ka konts vēl pirms tā izveidošanas ir bloķēts. Kaut kas nenostrādāja automatizētajā sistēmā... Tas atkal izraisīs klienta neizpratni, cilvēciskas emocijas, muļķīgu cerību, ka notikusi kāda kļūda, ko varēs atrisināt pusstundas vai, augstākais, stundas laikā. Jāraksta e-pasta vēstule. Tā paliek bez atbildes. Visas rakstītās e-pasta vēstules paliek bez atbildes. Nākamais solis – zvanīt pa norādīto telefonu, bet tur jau priekšā automātiskais atbildētājs: "Dispečers šobrīd nav pieejams. Taksometra izsaukšanai lūdzam izmantot "Bolt" lietotni. Lai saņemtu 5 eiro atlaidi pirmajam braucienam, lietotnē izmanto kodu." Zvani dienas vidū, agri no rīta, vakarā, darba dienās un brīvdienās: "Dispečers šobrīd nav pieejams!" Gadījumā, ja klientam radīsies apņēmība doties uz "Bolt" biroju tepat Rīgā, nebūsiet gaidīts. Varbūt pat satiksiet citus klientus, kas meklēs cilvēcīgu klientu apkalpošanu. Ja jums izdosies iegūt kādu citu e-pasta adresi, kas tiek slēpta no klientiem, un rakstīsiet uz to, tas beigsies ne ar ko citu kā konsekventām, vienādām automātiskām atbildēm, kaut trīs reizes pēc kārtas. Savukārt rakstīt uzņēmuma vadītājam uz viņa e-pasta adresi izrādīsies velti izniekots laiks.

Arvien vairāk izmantot tehnoloģijas klientu apkalpošanā nav nekas nepareizs, ja vien to nolūks ir sniegt labāku servisu, nevis ietaupīt. Tehnoloģiskie risinājumi paliek arvien "gudrāki". Piemēram, nu jau pieejamas tādas informācijas sistēmas, kuras ir spējīgas pielāgoties konkrēta klienta situācijai. Piemēram, ja kādā saziņas formā ir jāievada telefona numurs un tā formāts vai ievadīto zīmju skaits ir nepareizs, pirmajā reizē sistēma parādīs kļūdu, bet, ja klients tomēr uzstājīgi mēģinās ievadīt tieši tādu pašu, it kā nepareizu telefona numuru, tad sistēma pielāgosies un to tomēr akceptēs. Tā pieņems to, ko klients tai piedāvā, papildus neapgrūtinot viņu, neradot šķēršļus vēl tikai sākotnējā saziņas solī.