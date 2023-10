Latvijā vētra bez elektrības atstāj tūkstošiem cilvēku, lauž kokus un bojā īpašumus. Daudziem tā krietni pabojāja nedēļas nogali. Un nupat sākas arī apkures sezona. No vienas puses, forši sēdēt dzīvoklī bez vilnas zeķēm, un arī kaķi vieglāk atrast – tas vienmēr būs kaut kur pie radiatora. No otras puses, baigi negribas tos rēķinus. Īpaši tiem, kam budžeta plānus kārtīgi pavandījusi EURIBOR likmes celšana. Bet kopumā mums viss ir kārtībā, jo tikmēr teroristi no Gazas joslas rīko civiliedzīvotāju slaktiņu Izraēlā, savukārt tepat kaimiņos Krievija slaktiņu rīko jau gandrīz 10 gadus. Un šķiet, ka mums vispār iet izcili, ja TV sižeta cienīga problēma ir putns, kas apkakājis muzikanta Gunta jaciņu.