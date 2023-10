Vai esat kādreiz bijuši situācijā, kad uzņemšanas nodaļā asiņojat, bet līdz ķirurgam netiekat, jo daļa personāla mēģina sašūt bezpajumtnieka pārsisto galvu? Krīt bieži. Savukārt ziemā salst, aizmieg - tiek saukta neatliekamā medicīniskā palīdzība. Ikdienā, ejot garām bezpajumtniekam, iespējams, nedomājam, kā tas mūs skar. Vai ir iespēja šādas situācijas novērst, ja cilvēks nevēlas ārstēt atkarību? Austrijas pilsētā Grācā ir rasts risinājums, kurš ilgtermiņā izrādījies finansiāli izdevīgāks pašvaldībai un veicina labbūtību kopienā.

Šis ir viens no veidiem kā pasaulē tiek īstenots sociālais darbs kopienās. Arī Latvijā attīstām darbu ar kopienām. Deviņus mēnešus Latvijā tika aprobēta metodika "Sociālais darbs kopienā" un 11 dalībnieki no septiņām pašvaldībām īstenoja dažādus pilotprojektus. Tik vērienīgas idejas kā patversmes bezpajumtniekiem ar atkarībām netika īstenotas, taču veiksmīgi ir aizsniegti vecāki, kas audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, seniori un dažādu apkaimju iedzīvotāji. Vislielākais gandarījums ir tas, ka daļa no uzsāktām iecerēm turpinās arī pēc pilotprojekta, jo idejas ir iesētas labā augsnē.