Nodokļu darba grupas darbs būs beidzies ar jaunu nodokļu darba grupu. Dažus nodokļus pacels, un dažus solījumus aizmirsīs. Jaunā koalīcija nāk ar jaunu darba grupu. Un jauno valsts budžetu sasniedz vecā vienotība jeb Latvijas politiskā butaforija.

Pavasarī, kad tika apstiprināts Latvijas valsts 2023. gada budžets, no Saeimas tribīnes paudu savu nostāju, ka atbalstu šo budžetu vienīgi tādēļ, ka tiks sākts darbs pie nodokļu konkurētspējas. Tajā pašā dienā pēc APVIENOTĀ SARAKSTA iniciatīvas notika jau pirmā koalīcijas sanāksme par nodokļu sistēmas pilnveidošanu. Sēdējām pie viena galda ar "Jauno Vienotību" un Nacionālo apvienību, kas ir vienas no ilglaicīgākajām varas partijām Latvijas vēsturē un kas gadiem ir veidojušas valsts politiku, tostarp uzņēmējdarbības vidi. Tomēr cerība bija, jo visi pauda, ka ekonomikas transformācijai no deklarācijām ir jānonāk līdz reāliem darbiem, likumiem un budžetam.