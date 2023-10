Kriminālprocesa likuma 1. pants noteic, ka Kriminālprocesa likuma mērķis ir noteikt tādu kriminālprocesa kārtību, kas nodrošina efektīvu Krimināllikuma normu piemērošanu un krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu bez attaisnotas iejaukšanās personas dzīvē.

Kriminālprocesa likuma 12. panta pirmā daļa noteic, ka kriminālprocesu veic, ievērojot starptautiski atzītās cilvēktiesības un nepieļaujot neattaisnotu kriminālprocesuālo pienākumu uzlikšanu vai nesamērīgu iejaukšanos personas dzīvē. Savukārt šā panta otrā daļa noteic, ka cilvēktiesības var ierobežot tikai tajos gadījumos, kad to prasa sabiedrības drošības apsvērumi, un tikai šajā likumā noteiktajā kārtībā atbilstoši noziedzīgā nodarījuma raksturam un bīstamībai.

Jāatzīst, ka sabiedrība nereti izsaka kritiku tiesas virzienā, ja aizdomās turētajam vai apsūdzētajam noteiktajos gadījumos izmeklēšanas tiesnesis vai tiesa atsaka piemērot drošības līdzekli – apcietinājums – , lai gan noziedzīga nodarījuma raksturs, smagums un apstākļi it kā norāda uz apcietinājuma piemērošanas pieļaujamību vai lietderīgumu.

Pats būtiskākais, kas vienmēr ir jāpatur prātā, ka drošības līdzeklis nav sods, ko tiesa piemēro personai par izdarīto noziedzīgo nodarījumu. Tas ir pagaidu līdzeklis, kas veicina kriminālprocesa mērķu sasniegšanu, tajā skaitā pasargā sabiedrību no iespējamām personas pretlikumīgajām darbībām. Citiem vārdiem, vērtējot nepieciešamību piemērot personai drošības līdzekli, tiesnesis nevērtē noziedzīgā nodarījuma apstākļus un personas vainu pēc būtības, bet gan no lietas materiāliem izmeklēšanas tiesnesim ir jāgūst pārliecība, ka persona pamatoti tiek turēta aizdomās noziedzīga nodarījuma izdarīšanā. Tāpat arī tiesai jākonstatē un jānovērš kriminālprocesā prognozējamie riski – persona traucēs pirmstiesas kriminālprocesu vai tiesu, izvairīsies no šā procesa vai tiesas, vai izdarīs jaunu noziedzīgu nodarījumu.