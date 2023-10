Kam tas ir izdevīgi un kas aiz tā stāv? Esmu pārliecināts, ka "Hamas" nespētu veikt šādu masīvu, pārsteidzošu uzbrukumu labi sagatavotai Izraēlai bez atbalsta no ārpuses. Citējot filmu Kasablanka " round-up the usual suspects", šajā gadījumā - Irānu un Krieviju. Krievija no šī konflikta ir vislielākā ieguvēja, jo tas novērš uzmanību no Ukrainas un arī mūsu pašu austrumu pierobežas, kur pēdējā laikā notiek dīvainas lietas.