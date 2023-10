Zāļu fiziskā un finansiālā pieejamība dažādu iemeslu dēļ Latvijas sabiedrības uzmanības centrā ir jau pāris gadus. Primāri cilvēki ar problēmām iegādāties zāles sastopas aptiekā, tādēļ arī aptiekas un farmaceiti saņem lielāko daļu jautājumu un pārmetumu – kāpēc zāļu nav, kāpēc man pārdod šīs zāles, nevis ierastās, kāpēc tik dārgi? Lai arī zāļu pieejamība iedzīvotājiem tiešām ir galvenā aptieku nozares darbības prioritāte, šajā procesā ir nepieciešama nopietna valsts iesaiste.

Aptiekām kā pēdējam ķēdes posmam nākas risināt arī zāļu fiziskās pieejamības problēmas, kas mēdz rasties divu iemeslu dēļ. Pirmais iemesls ir vienkārši zāļu vispārējs trūkums valstī (un pat Eiropā kopumā), ko rada nepietiekama zāļu piegāde no ražotāju puses. Otrais iemesls ir aktīvās vielas jeb starptautiskā nepatentētā nosaukuma izrakstīšana receptēs, un tad farmaceitam ir pienākums pārdot lētākās pieejamās zāles ar konkrēto aktīvo vielu. Sistēma kopumā ir ļoti laba un atbalstāma, jo tā ļauj iedzīvotājiem ietaupīt būtiskus naudas līdzekļus. Taču aptiekām tā rada papildu slodzi, jo dažkārt farmaceitam ir jāmeklē pa visu Latviju vienīgais atlikušais konkrēto zāļu iepakojums, jo dārgāku pārdot nedrīkst. Tas rada gan papildu slodzi farmaceitam, gan arī būtiski paildzina laiku, kamēr pacients saņem sev nepieciešamās zāles – viņam var nākties gaidīt arī vairākas dienas, kaut gan zāles akūtā gadījumā būtu jādzer tūdaļ pat. Problēmu palīdzētu risināt informācijas sistēma par pieejamām zālēm un to atrašanās vietu, kā arī zināma elastība pieejā, atļaujot pie noteikta minimālā pieejamo iepakojumu skaita pārdot nākamo lētāko medikamentu vai ļaut pacientam piemaksāt daļu no cenas.